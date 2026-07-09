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बारिश में भी नहीं रुका CJP का आंदोलन: जंतर-मंतर पर धरना 20वें दिन जारी, सोनम वांगचुक ने संसद मार्च का किया आह्वान

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित रहा, लेकिन इसका असर जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन पर देखने को नहीं मिला. सुबह से ही रुक-रुक कर होती बारिश के बीच प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर मौजूद हैं. कई लोग तिरपाल के नीचे बैठे है. आंदोलनकारियों का कहना है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच भी जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना गुरुवार को 20वें दिन भी जारी है. भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी तिरपाल और बरसाती की मदद से धरना स्थल पर डटे है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 12वें दिन में पहुंच गया है. वहीं, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र हरिकेश की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

अनशन के दौरान सोनम वांगचुक ने देशभर से मिल रहे समर्थन और अनशन खत्म करने की अपीलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कई लोग संदेश भेज रहे हैं कि अब अनशन खत्म कर दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उन्होंने कहा कि अंदर से पूरी तरह मजबूत महसूस कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति स्थिर है. हालांकि उन्होंने कहा कि यदि आज अनशन खत्म भी कर दें, तो इससे उन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की, न ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है.छात्रों के साथ पर्यावरण का मुद्दा भी उठाया:सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि यदि देश में नीतियों को लेकर समय रहते गंभीर निर्णय नहीं लिए गए तो लद्दाख के पहाड़, हिमालय और भारत की नदियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा और पर्यावरण दोनों ऐसे विषय हैं जिनका सीधा संबंध देश के भविष्य से है और इन्हें राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.

20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च की अपील

सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और जंतर-मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की योजना हैं. उन्होंने कहा कि संसद वह स्थान है जहां देश के जरूरी फैसले लिए जाते हैं और यदि नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे तो इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा संभव हो सकेगी.उन्होंने लोगों से कहा कि केवल सोशल मीडिया पर संदेश भेजने से बदलाव नहीं आएगा. यदि लोग वास्तव में इस आंदोलन और देश के भविष्य की चिंता करते हैं तो उन्हें दिल्ली आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी निभानी होगी. उन्होंने समर्थकों से इस मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि बड़ी जनभागीदारी से सरकार और संसद तक जनता की आवाज मजबूती से पहुंचेगी.'

मेरी चिंता है तो मैदान में आइए

वांगचुक ने कहा कि चिकित्सकीय दृष्टि से अगले कुछ दिनों तक सेहत पर कोई गंभीर असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. उन्होंने कहा कि यदि लोग सचमुच चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें और आंदोलन सफल हो, तो उन्हें केवल संदेश भेजने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर स्थायी समाधान निकाला जा सकता है. धरने में शामिल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के छात्रों, युवाओं और जागरूक नागरिकों की आवाज बन चुका है.

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