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आधार कार्ड मांगने पर भड़के अभिजीत दीपके, कहा- जंतर-मंतर आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं

अभिजीत दीपके ने कहा कि धरना स्थल पर लोग पीने का पानी और खाना लेकर आ रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग पानी पहुंचा रहे हैं, उनसे आधार कार्ड और पैन कार्ड क्यों मांगा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यहां कोई अवैध गतिविधि नहीं हो रही है. लोग केवल पानी, भोजन और अन्य जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, "पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, राजमा-चावल आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई नशीला पदार्थ या कोई गैरकानूनी सामान लाया जा रहा हो. फिर लोगों से आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगने की जरूरत क्या है?"

धरना स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि पिछले तीन दिनों से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं पैदा की गई है. उन्होंने कहा कि लोग लगातार कानून-व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और पुलिस के साथ सहयोग भी कर रहे हैं. इसके बावजूद लोगों को बैरिकेड पर रोककर पहचान पत्र मांगना समझ से परे है.

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने के तीसरे दिन आधार कार्ड और पैन कार्ड जांच को लेकर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पुलिस के बीच बहस देखने को मिली. अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि धरना स्थल पर आने वाले लोगों से आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे जा रहे हैं, जबकि वे केवल प्रदर्शन में शामिल होने, पानी पहुंचाने या भोजन देने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला है और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों की निजी जानकारी क्यों ली जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड देखकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जा सकती है और यह लोगों की निजता से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पर आना चाहता है तो उसे केवल पहचान पत्र के आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी बात रखने और प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है.

पुलिस को दी चेतावनी

बहस के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि आगे भी किसी व्यक्ति को बैरिकेड पर रोककर आधार कार्ड मांगा गया तो वह खुद बैरिकेड पर जाकर बैठ जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह लोगों को धरना स्थल तक लेकर आएंगे और वहीं बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे. उन्होंने कहा कि वह लगातार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते. लेकिन अगर लोगों को केवल आधार कार्ड के नाम पर रोका जाएगा तो उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

जंतर-मंतर आने के लिए वीजा नहीं चाहिए

अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर देश का एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन स्थल है और यहां आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने लोगों और समर्थकों से कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी द्वारा आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगकर उन्हें रोका जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत उन्हें दी जाए. उनका कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से बात करेंगे.

कॉकरोच जनता पार्टी का यह धरना शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा संबंधी मुद्दों और अन्य छात्र हितों के सवालों को लेकर चल रहा है. आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए छात्र, युवा और समर्थक इसमें शामिल हो रहे हैं.

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