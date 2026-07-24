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अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक का नया वीडियो, कहा- सरकार से इन 3 मांगों पर बनी सहमति, स्वाद पर भी बोले

नई दिल्ली: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात करीब 26 दिनों बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया है.

वहीं, सरकार ने मानसून सत्र 2026 के दौरान परीक्षा सुधार पर बहस, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज नहीं करने और नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak 2026) से जुड़े आत्महत्या पीड़ितों को मुआवजा देने पर भी विचार करने की बात कही है. बता दें, सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को मेदांता हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी.

जानकारी के मुताबिक दोनों केंद्रीय मंत्री करीब 11 बजकर 30 मिनट पर उनसे मिलने पहुंचे. इनके साथ लद्दाख की सुप्रीम बॉडी के बड़े नेता भी मौजूद रहे. सोनम वांगचुक ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमे उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जरूरी गारंटी देने के लिए उनसे मिलने आए थे. वांगचुक ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि नमस्ते दोस्तों. आज, 26वें दिन, मैं आप सभी के साथ कुछ खास खबर शेयर करना चाहता हूं. अभी रात के करीब 12:30 बज रहे हैं. थोड़ी देर पहले, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह मुझसे यहां मिलने आए थे. एपेक्स बॉडी के टॉप लीडर भी मौजूद थे.

26 दिनों बाद सोनम वांगचुक ने समाप्त की भूख हड़ताल (Photo: X/@Wangchuk66)

हाल ही में राष्ट्रीय लेवल की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का विरोध कर रहे एक्टिविस्ट ने कहा कि यह सफलता संसद के काफी सपोर्ट और गहरी बातचीत के बाद मिली है. उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के करीब 65 सांसद यहां आए थे, उन्होंने अपने साइन किए थे, और हमसे भूख हड़ताल खत्म करने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वे नीट (NEET) पेपर्स और एग्जामिनेशन सिस्टम के मुद्दे पर पार्लियामेंट में बात करेंगे. वांगचुक ने आगे बताया कि पहले ज़ुबानी भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट पर जोर दिया, जिससे उनका अनशन खत्म करने में दो दिन की देरी हुई.

एक्टिविस्ट ने आगे कहा कि सरकार की तरफ से आए मंत्रियों ने भी यह भरोसा दिया. पिछले दो दिनों से, एक बहुत मुश्किल--मैं कैसे कहूं--एक तरह की 'सौदेबाजी' चल रही थी क्योंकि मुझे ये भरोसे लिखित में चाहिए थे. इसके लिए दो दिन ज़्यादा लग गए, और अगर जरूरत होती तो मैं और देर तक बैठता, लेकिन आखिरकार, आज, उन्होंने लिखकर भरोसा दे दिया है.