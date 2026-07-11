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CJP Protest 22nd Day: सोनम वांगचुक ने की एक दिन अनशन की अपील, कहा- 'किसी और में नहीं, खुद में हीरो खोजिए'

समर्थकों को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि पिछले दिनों की तुलना में खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन लोगों का समर्थन लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर मिल रहे हजारों संदेशों और शुभकामनाओं के लिए लोगों का आभार जताया.हालांकि उन्होंने कहा कि दो तरह की टिप्पणियां सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं. पहली, जब लोग "21वीं सदी का गांधी" कहते हैं और दूसरी, जब "रियल हीरो" बता रहे हैं. वांगचुक ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को हीरो या गांधी बना देना बाकी लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से दूर कर देता है. उन्होंने कहा, "मैं न गांधी हूं और न कोई हीरो. मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं जिसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा."

इस दौरान उन्होंने देशवासियों से आंदोलन को केवल सोशल मीडिया तक सीमित न रखने और लोकतांत्रिक तरीके से इसमें भागीदारी निभाने की अपील की. वहीं, पंजाबी गायक काका भी जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन के समर्थन में शामिल हुए. सोनम वांगचुक ने देशभर के लोगों से रविवार को एक दिन का सांकेतिक अनशन रखने की अपील की है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना शनिवार को 22वें दिन भी जारी है. प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 14वें दिन में प्रवेश कर गया.

खुद अपने जीवन के हीरो बनिए

सोनम वांगचुक ने लोगों से कहा कि बदलाव किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से संभव नहीं है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह किसी और में हीरो तलाशने के बजाय स्वयं अपने जीवन के हीरो बनें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर समर्थन देना अच्छी बात है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब लोग जमीन पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे. उन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि उन छात्रों में किसी की बहन या बेटी होती तो शायद हर व्यक्ति खुद आंदोलन में शामिल होता. इसलिए किसी व्यक्तिगत दुख का इंतजार करने के बजाय अभी से आगे आने की जरूरत है. वांगचुक ने देशभर के लोगों से रविवार को एक दिन का सांकेतिक अनशन रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वह अपने-अपने शहरों में रहकर भी एक दिन का उपवास रख सकते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी संगठन का नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य का सवाल है. ऐसे में हर जिम्मेदार नागरिक की भागीदारी जरूरी है.

20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने का आह्वान

सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च का भी जिक्र किया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वह बड़ी संख्या में संसद मार्च में शामिल होकर अपने सांसदों तक छात्रों की आवाज पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की तरह कई दिनों तक भूखे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से भोजन करके आएं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मजबूती से रखें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

पंजाबी गायक काका ने दिया समर्थन

पंजाबी गायक काका भी जंतर-मंतर पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में शामिल हुए. उन्होंने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनके संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की. आंदोलनकारियों ने कहा कि जब समाज के विभिन्न वर्गों के साथ-साथ कलाकार भी किसी जन आंदोलन के साथ खड़े होते हैं तो उसकी आवाज और अधिक मजबूत होकर देशभर तक पहुंचती है.धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी लगातार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग उठा रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.