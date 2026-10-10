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CJP Protest 2.0: दिल्ली में प्रदर्शन के चलते जाम, घंटों सड़कों पर फंसे रहे लोग: आम जनता में आक्रोश

दिल्‍ली में वाहनों की जांच करती पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस की सख्ती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. दिल्ली की सीमाओं से लेकर आंतरिक सड़कों तक जगह-जगह बैरिकेडिंग और सघन चेकिंग की जा रही है. कई स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती के कारण यातायात प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया. शनिवार को भी सैकड़ों सरकारी और निजी संस्थानों में कामकाज के लिए निकले हजारों लोगों को दफ्तर पहुंचने में देरी हुई.

आम जनता ने जताई नाराजगी