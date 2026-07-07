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CJP protest 18th Day: सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 10वां दिन, 7.3 किलो घटा वजन

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना मंगलवार को लगातार 18वें दिन भी जारी है .आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गई है. आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी अड़े हुए हैं. इस बीच मंगलवार सुबह जारी हेल्थ अपडेट में सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर 102/61 और ब्लड ग्लूकोज 68 पहुंच गया है. वहीं, पिछले 10 दिनों में उनका कुल वजन 7.3 किलोग्राम कम हो चुका है, जिससे समर्थकों और आंदोलन में शामिल लोगों के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है.

10 दिन में घटा सात किलो से ज्‍यादा वजन

सोनम वांगचुक पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. मंगलवार सुबह जारी मेडिकल अपडेट के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर 102/61 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ब्लड ग्लूकोज का स्तर 68 रहा. अब तक उनका कुल वजन 7.3 किलोग्राम घट चुका है. आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं और हर दिन मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है. आयोजकों का कहना है कि लंबे समय तक भूख हड़ताल जारी रहने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोनम वांगचुक अपनी मांगों पर कायम हैं. डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं.

18वें दिन भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना मंगलवार को 18वें दिन भी जारी है. जंतर-मंतर पर कार्यकर्ता और समर्थक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलन में हर दिन अलग-अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचकर समर्थन दे रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलनकारी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं. उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल एक संगठन का नहीं, बल्कि शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों की आवाज है.