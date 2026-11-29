परिसीमन बिल के विरोध में उतरी कॉकरोच जनता पार्टी, सौरव दास बोले- भाजपा को फायदा पहुंचाने की हो रही तैयारी
CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है.
Published : November 29, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 30 नवंबर को होने वाले परिसीमन बिल का विरोध किया है. पार्टी की लीगल सेल और सह-संयोजक सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार परिसीमन की आड़ में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में इस तरह बदलाव कर सकती है, जिससे भाजपा को अधिक सीटों पर लाभ मिले. दास ने इसे गेरिमैंडरिंग बताते हुए कहा कि इससे चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को बराबर मौका मिलने पर सवाल खड़े हो सकते हैं.
परिसीमन से सीटों के बंटवारे पर उठाए सवाल
सौरव दास ने कहा कि परिसीमन में सीटों की सीमाएं तय करने का अधिकार आयोग के पास होगा. ऐसे में आशंका है कि सीटों का बंटवारा इस तरह किया जाए, जिससे किसी खास पार्टी को फायदा मिले. उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां भी सीटों के बंटवारे में राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कश्मीर की आबादी 56 प्रतिशत होने के बावजूद उसे 54 प्रतिशत सीटें मिलीं, जबकि जम्मू की आबादी 44 प्रतिशत होने पर उसे 48 प्रतिशत सीटें मिलीं.
चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर भी सवाल
सौरव दास ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास बूथ स्तर तक मतदाताओं की जानकारी है. उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए भी लोगों से जुड़ा डेटा जुटाया गया. उन्होंने एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि एसआईआर, परिसीमन और वन नेशन, वन इलेक्शन को एक साथ देखने की जरूरत है. इससे देश की चुनावी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
संसद में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग
सौरव दास ने कहा कि देश की करीब 60 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन संसद में इस आयु वर्ग के सांसदों की संख्या करीब पांच प्रतिशत ही है. उन्होंने कहा कि संसद में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिससे रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक और तकनीक जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो सके. उन्होंने सवाल किया कि जब देश में युवाओं की इतनी बड़ी आबादी है, तो उनकी समस्याओं को संसद में पर्याप्त जगह क्यों नहीं मिल रही है.
रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा
सौरव दास ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्ष 2014 में युवाओं को करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी युवा रोजगार के लिए परेशान हैं. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और एनईईटी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संसद में युवाओं के भविष्य, शिक्षा और रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने देश में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी संसद में उठाने की मांग की.
इसे भी पढ़ें: CJP नेता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस, मांगे 3 करोड़ रुपये
महिला आरक्षण के समर्थन में पार्टी, लेकिन परिसीमन पर आपत्ति
सौरव दास ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल लाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाती है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं. सरकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो मौजूदा व्यवस्था में ही आरक्षण लागू करने की दिशा में कदम क्यों नहीं उठाती. उन्होंने महिलाओं को 33 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी की.
विपक्षी दलों से समर्थन नहीं देने की अपील
दास ने विपक्षी दलों से परिसीमन बिल का विरोध करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल इस विधेयक को पारित कराने में सरकार का साथ देंगे, युवा उन्हें देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाब चाहिए. केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाने से युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी 2047 के विकसित भारत का सपना देख रही है, लेकिन उसके सामने आज रोजगार और शिक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां हैं. ऐसे में संसद में युवाओं की आवाज को जगह मिलनी चाहिए. दास ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का विरोध जारी रखेगी और सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग करती है.
इसे भी पढ़ें: NEET-UG 2026: मुआवजा नीति जारी करने की मांग, CJP ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लिखा पत्र