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परिसीमन बिल के विरोध में उतरी कॉकरोच जनता पार्टी, सौरव दास बोले- भाजपा को फायदा पहुंचाने की हो रही तैयारी

सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास. Etv Bharat ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 30 नवंबर को होने वाले परिसीमन बिल का विरोध किया है. पार्टी की लीगल सेल और सह-संयोजक सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार परिसीमन की आड़ में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में इस तरह बदलाव कर सकती है, जिससे भाजपा को अधिक सीटों पर लाभ मिले. दास ने इसे गेरिमैंडरिंग बताते हुए कहा कि इससे चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को बराबर मौका मिलने पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

परिसीमन से सीटों के बंटवारे पर उठाए सवाल