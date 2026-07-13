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जंतर-मंतर पर CJP का आंदोलन 24वें दिन जारी, दीपके ने सरकार से की अहंकार छोड़ने की अपील

CJP आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी,जवाबदेही की मांग हुई तेज, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की मांग पर अड़े छात्र

CJP आंदोलन 24वें दिन भी जारी,जवाबदेही की मांग हुई तेज
CJP आंदोलन 24वें दिन भी जारी,जवाबदेही की मांग हुई तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 11:45 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी है. परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र और युवा लगातार धरने पर बैठे हैं. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 16वें दिन में प्रवेश कर गया है. इस बीच आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों से राजनीतिक नेताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है.

सरकार को इसे अहंकार की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए: आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार को इस पूरे मुद्दे को अहंकार की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहां छात्रों का भविष्य और लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है. उन्होंने कहा कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता, जवाबदेही और व्यवस्था में सुधार की इच्छा का प्रतीक है. दीपके ने कहा कि आंदोलन केवल एक मांग कर रहा है कि परीक्षा प्रणाली में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय की जाए और छात्रों को न्याय मिले.

केरल के वरिष्ठ नेताओं ने जताया समर्थन: केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा, पूर्व वित्त मंत्री एवं वर्तमान विधायक के.एन. बालगोपाल और पूर्व कानून एवं उद्योग मंत्री पी. राजीव जंतर-मंतर पहुंचे. तीनों नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की और पेपर लीक तथा परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना जरूरी है.सांसद और विधायक भी पहुंचे धरना स्थल: समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए. और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए. आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया.
CJP आंदोलन को देशभर से समर्थन
CJP आंदोलन को देशभर से समर्थन (ETV Bharat)
सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दिखाई एकजुटता: धरना स्थल पर भीम आर्मी दिल्ली के अध्यक्ष हिमांशु भी पहुंचे. उन्होंने आजाद समाज पार्टी की ओर से छात्रों के आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया. सामाजिक कार्यकर्ता लॉरेन ज्योति गोगोई ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि बार-बार होने वाली परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.बेरोजगारी पर प्रो. जयति घोष बोली: रविवार को दिनभर चले कार्यक्रमों का समापन अर्थशास्त्री प्रो. जयति घोष के सार्वजनिक व्याख्यान के साथ हुआ. उन्होंने "बेरोजगारी का अर्थशास्त्र" विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि देश के युवाओं के सामने रोजगार का संकट लगातार गहराता जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में सुधार की जरूरत है, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके. उन्होंने छात्रों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहने की अपील भी की.जवाबदेही तय होने तक जारी रहेगा आंदोलन: अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन को लगातार मिल रहा जनसमर्थन यह दिखाता है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग अब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुकी है. उन्होंने कहा कि जब तक पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय नहीं होती, प्रभावित छात्रों को न्याय नहीं मिलता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा.

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