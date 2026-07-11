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CJP का आंदोलन किसी नेता की नहीं, छात्रों के भविष्य की लड़ाई है'... बोले- प्रकाश राज

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी,अभिनेता प्रकाश राज की छात्रों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील

छात्रों के भविष्य की लड़ाई है; शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखें" : प्रकाश राज
छात्रों के भविष्य की लड़ाई है; शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखें" : प्रकाश राज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 7:19 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन शनिवार को भी जारी है. आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति, संगठन या नेता की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है. उन्होंने छात्रों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगना हर नागरिक का अधिकार है.

मुझे आपके साथ खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता: प्रकाश राज ने कहा कि मुझे किसी भी तरह का दबाव या कार्रवाई छात्रों के साथ खड़े होने से नहीं रोक सकती. उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना से बचने के बजाय छात्रों की समस्याओं को सुने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए. उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उसका सम्मान करना चाहिए.

यह सोनम वांगचुक या मेरी नहीं, आपकी लड़ाई है: प्रकाश राज ने आगे कहा कि इस आंदोलन को किसी एक व्यक्ति के आंदोलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह देश के उन लाखों छात्रों की लड़ाई है, जिनका भविष्य बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि यदि छात्र खुद आगे आकर अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो व्यवस्था में सुधार लाना मुश्किल होगा. प्रकाश राज ने कहा कि छात्रों ने जिस साहस और धैर्य के साथ यह आंदोलन शुरू किया है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय कर सकता है.

सोनम वांगचुक के होने से बदलाव की संभावना और अधिक मजबूत हो जाती है-प्रकाश राज
सोनम वांगचुक के होने से बदलाव की संभावना और अधिक मजबूत हो जाती है-प्रकाश राज (ETV Bharat)

शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना: अभिनेता ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि आंदोलन का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि छात्र बिना हिंसा के अपनी बात रख रहे हैं. उन्होंने अपील की कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई प्रेम, धैर्य और संविधान के दायरे में रहकर ही प्रभावी ढंग से लड़ी जा सकती है. उन्होंने कहा कि लगातार सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना लोकतंत्र का मूल आधार है. सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता का अधिकार हमेशा बना रहता है कि वह अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगे.

सोनम वांगचुक के समर्थन में बोले प्रकाश राज: प्रकाश राज ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे शिक्षा सुधार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वांगचुक केवल शिक्षा सुधार ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, मानवाधिकार और लद्दाख जैसे मुद्दों पर भी लगातार काम करते रहे हैं. ऐसे व्यक्ति का छात्रों के साथ खड़ा होना इस आंदोलन की नैतिक शक्ति को और मजबूत करता है. उन्होंने कहा कि जब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग किसी जनहित के मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाते हैं, तब बदलाव की संभावना और अधिक मजबूत हो जाती है.

प्रकाश राज की छात्रों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील
प्रकाश राज की छात्रों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील (ETV Bharat)

सोशल मीडिया और लोकतंत्र पर भी रखी बात: प्रकाश राज ने कहा कि आज सोशल मीडिया आम लोगों की आवाज को देशभर तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है. उन्होंने कहा कि पहले लोग खुलकर अपनी बात कहने से डरते थे, लेकिन अब छात्र और नागरिक अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और आलोचना दोनों जरूरी हैं और सरकार को इन्हें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए.

संविधान के प्रति जताई प्रतिबद्धता: प्रकाश राज ने कहा कि लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है और हर नागरिक को संवैधानिक मूल्यों के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं और भविष्य में भी उनका समर्थन जारी रहेगा. उन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहना चाहिए, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

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