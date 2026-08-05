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कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी? CJP को राजनीतिक दल बनाने के सवाल पर क्या बोले सौरव दास

अभिजीत दिपके के घर पर कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होगी. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. सौरव दास ने इसकी जानकारी दी.

Cockroach Janata Party
सौरव दास, प्रवक्ता कॉकरोच जनता पार्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 1:58 PM IST

5 Min Read
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छत्रपति संभाजीनगर: नीट-यूजी पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ सफल हुआ था. इस आंदोलन को आगे ले जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब आगे क्या करने वाली है. इन सभी सवालों के जवाब सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दिए.

सौरव दास ने कहा कि, उनसे पूछा जा रहा है कि, छात्र आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि, इस आंदोलन से एक ऐतिहासिक जीत हुई है. अब आगे की रणनीति तय करने के लिए औरंगाबाद में दो दिन की बैठक होगी और इसके बाद सोचेंगे कि आगे इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर पर कैसे ले जाएं. उन्होंने कहा कि, बैठक में जो तय होगा इसकी जानकारी मीडिया, युवाओं, लोगों को दी जाएगी. सौरभ दास ने कहा कि, 6 अगस्त को सब कुछ साफ हो जाएगा.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बताया आगे क्या है प्लान (ETV Bharat)

सौरव दास से पत्रकार ने पूछा कि, सोशल मीडिया पर जो Gen Z एक्टिव हैं, उनकी मांग है कि, एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, इस समय राजनीति पार्टी की नहीं बल्कि जन आंदोलन की जरूरत है. कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सदस्य सौरव दास ने कहा कि वे इस आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं. पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके के घर पर बुधवार और गुरुवार को एक जरूरी बैठक हो रही है. संगठन के मुख्य पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंच चुके हैं.

संगठन के एक बड़े नेता माने जाने वाले सौरव दास, दूसरे पदाधिकारियों के साथ दिल्ली से औरंगाबाद आए हुए हैं. उन्होंने संगठन के लक्ष्यों और नीतियों के बारे में मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, "दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा एक ऐतिहासिक जीत है, फिर भी इसने हमारे लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

सौरव दास ने कहा, "हमने छत्रपति संभाजीनगर में यह बैठक युवाओं के इस आंदोलन की आगे की दिशा और एक्शन का तरीका तय करने के लिए रखी है. इस मीटिंग के बाद, हम स्थानीय स्तर पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के तरीके पर बात करेंगे और जरूरी कदम तय करेंगे.

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने आगे कहा कि, हमें युवाओं का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. यह जरूरी है कि हम उन तक पहुंचें. उन्होंने कहा कि, हमें उनके लिए (युवाओं) एक एजेंडा बनाना होगा, और अब से हम इसी पर फोकस करेंगे.

उन्होंने कहा कि, "चल रहा प्रदर्शन एक ऐसा आंदोलन है जिसे हम जिंदा रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि, इस देश में 700 से 800 राजनीतिक पार्टियां हैं. हर राज्य में कई पार्टियां हैं, फिर भी नागरिकों के सामने आने वाले मुद्दे अनसुलझे हैं. सीजेपी को राजनीतिक पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हम लोगों की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ​​है कि अब पॉलिटिकल पार्टी के बजाय एक जन आंदोलन की जरूरत है और इसीलिए हमने संभाजीनगर में यह मीटिंग रखी है."

सौरव दास ने कहा, हम बुधवार और गुरुवार को सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और फिर आगे का रोडमैप तय करेंगे. सौरव दास ने साफ किया, "हम खास तौर पर युवा वोटरों पर विचार करेंगे और इस मीटिंग में उनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे." सौरव दास ने चेतावनी दी कि 20 तारीख को जंतर-मंतर पर एक छात्र के साथ हुई घटना कभी नहीं भूली जाएगी. संसद के सदस्य उस दिन हुए लाठीचार्ज के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं.

सौरव दास ने कहा कि, अभिजीत दिपके पर उनके घर और पढ़ाई के खर्च को लेकर आरोप लगे थे, और इन मामलों पर सफाई भी दी जा चुकी है. हालांकि, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी की डिग्री भी बतानी चाहिए. हम भी अपनी पढ़ाई और घर पर हुए खर्च की जानकारी देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि, अभिजीत दिपके पर स्कॉलरशिप फंडिंग को लेकर आरोप लगे थे. इसके जवाब में, हम भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग की भी जांच की मांग कर रहे हैं."

सौरव दास ने कहा, इसके अलावा, प्रधानमंत्री राहत कोष की जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए. भाजपा को भी अपनी फंडिंग के स्रोत लोगों को बताने चाहिए. सौरव दास ने आपसी दस्तावेजों के लेन-देन की मांग करते हुए कहा, "हम आपको अपने दस्तावेज दिखाएंगे, और आपको हमें अपने दिखाने होंगे."

सौरव दास ने सीजेपी के एक खास स्टैंड-अप कॉमेडी शो से संबंधित विषय पर कहा कि, असल में वे ऐसा करने जा रहे हैं. इसमें वे सभी अजीब चीजें दिखाई जाएंगी जो हमने अब तक देखी हैं. ऐसी चीजें जिन्हें लोग बस हंसने के लिए देख सकते हैं।.जिस तरह से पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, और हम ऐसा करते रहेंगे. सौरव दास ने दोहराया कि हम 20 तारीख को हुए क्रूर लाठीचार्ज को कभी नहीं भूलेंगे.

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