20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई पर CJP का बड़ा ऐलान, सबूत जुटाने के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट
बताया गया कि जिन अधिकारियों पर ऐसे आरोप हैं, उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पढ़ें खबर..
Published : July 24, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि आंदोलन के दौरान कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी. इस वेबसाइट पर प्रदर्शनकारी अपने पास मौजूद फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्य अपलोड कर सकेंगे.
हर शिकायत के लिए जुटाए जाएंगे सबूत
सौरव दास ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सीजेपी लगातार आवाज उठा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई और कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ. जिन अधिकारियों पर ऐसे आरोप हैं, उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि CJP पहले भी इस संबंध में घोषणा कर चुकी थी और अब उसे अमल में लाने की तैयारी पूरी हो गई है. हमारा उद्देश्य प्रत्येक शिकायत को तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाना है.
प्रदर्शनकारियों से मांगे जाएंगे फोटो और वीडियो
सौरव दास ने बताया कि प्रस्तावित वेबसाइट पर प्रदर्शनकारी अपने मोबाइल से फोटो, वीडियो और अन्य दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे. इसके बाद CJP की टीम सभी साक्ष्यों की जांच करेगी और संबंधित पुलिसकर्मियों की पहचान करने का प्रयास करेगी. जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होंगे, उनमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी.
एफआईआर नहीं हुआ तो जाएंगे कोर्ट
सौरव दास ने कहा कि संगठन संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेगा. अगर दिल्ली पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती है तो CJP कोर्ट का रुख करेगी. उन्होंने दावा किया कि देश के अलग-अलग राज्यों के कई अधिवक्ता इस मामले में संगठन का सहयोग कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर कोर्ट से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करने की मांग की जाएगी.
जवाबदेही तय होने तक जारी रहेगा अभियान
उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज कराना नहीं, बल्कि पूरे मामले में जवाबदेही तय कराना है. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर आरोप हैं, उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी और मामले को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि अगर उनके पास 20 जुलाई की घटना से जुड़े फोटो, वीडियो या अन्य साक्ष्य हैं तो वेबसाइट शुरू होने के बाद उन्हें अपलोड करें. इससे कथित घटनाओं की जांच और कानूनी कार्रवाई में मदद मिलेगी.
आंदोलन जारी रखने का ऐलान
सौरव दास ने कहा कि CJP का आंदोलन आगे भी शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सीजेपी पुलिस कार्रवाई के मामले को अंत तक उठाएगी और दोष तय कराने के लिए सभी कानूनी विकल्प अपनाएगी. 20 जुलाई की घटना को लेकर न्याय मिलने और जिम्मेदारी तय होने तक यह अभियान जारी रहेगा.
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