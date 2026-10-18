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आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई पर सस्पेंस, रत्ना सिंह ने SEM की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई पर सस्पेंस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में जेल में बंद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत याचिका पर मंदिर मार्ग थाने में सुनवाई टलने को लेकर विवाद गहरा गया है. पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष प्रक्रिया में हुई अत्यधिक देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि दोनों कार्यकर्ताओं की रिहाई में रोड़े अटकाने के लिए प्रशासनिक हीलाहवाली का सहारा लिया जा रहा है.

शाम तक टलती रही सुनवाई