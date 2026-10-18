आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई पर सस्पेंस, रत्ना सिंह ने SEM की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
मंदिर मार्ग थाने में SEM के समक्ष आशुतोष और सौरव दास की जमानत से जुड़ी सुनवाई में देरी को लेकर रत्ना सिंह ने नाराजगी जताई
Published : October 18, 2026 at 8:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में जेल में बंद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत याचिका पर मंदिर मार्ग थाने में सुनवाई टलने को लेकर विवाद गहरा गया है. पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष प्रक्रिया में हुई अत्यधिक देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि दोनों कार्यकर्ताओं की रिहाई में रोड़े अटकाने के लिए प्रशासनिक हीलाहवाली का सहारा लिया जा रहा है.
शाम तक टलती रही सुनवाई
रत्ना सिंह ने बताया कि आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई के लिए उनके वकील सुबह से मंदिर मार्ग थाने में मौजूद थे. सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन प्रक्रिया में लगातार देरी हुई. उन्होंने कहा कि वकीलों को यह स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई कि सुनवाई आखिर कितने बजे होगी. उन्होंने कहा कि शाम करीब पांच से साढ़े पांच बजे के बीच SEM सुनवाई के लिए पहुंचे. उन्होंने कहा कि सरकारी वकील भी पिछले चार दिनों से सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे और पांचवें दिन पहुंचे. रत्ना सिंह ने सवाल उठाया कि जब दोनों की रिहाई का मामला सामने था, तब सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हुई.
धमकी भरे संदेशों का जमानत से क्या संबंध
रत्ना सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान SEM ने दावा किया कि उन्हें किसी की ओर से धमकी भरा संदेश मिला है. इस पर वकीलों ने कहा कि यदि किसी ने उन्हें धमकी दी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कथित संदेश भेजने वाले की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आशुतोष और सौरव की रिहाई की सुनवाई को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है.
जमानत की प्रक्रिया में लगातार देरी का आरोप
CJP की लीगल हेड ने आरोप लगाया कि पिछले चार-पांच दिनों से रिहाई की प्रक्रिया में अलग-अलग कारणों से देरी हो रही है. कभी जमानतदारों के सत्यापन का मामला उठाया गया, तो कभी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की मंजूरी को लेकर अड़चन आई. उन्होंने सवाल किया कि जब दस्तावेजों पर बैंक की मुहर लगी हुई है, तो उन्हें दोबारा मंजूरी देने में देरी क्यों हो रही है. रत्ना सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होना अपने आप में उसे दोषी साबित नहीं करता. उन्होंने कहा कि जमानत से जुड़े दस्तावेजों और शर्तों पर नियमानुसार फैसला होना चाहिए.
दोनों को जेल में रखने की कोशिश की जा रही है
रत्ना सिंह ने सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई में जानबूझकर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान दोनों के मामले के गुण-दोष पर चर्चा नहीं हुई. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्य की पुलिस और सरकारी वकील मामले में अपनी बात रख रहे हैं तो निष्पक्ष सुनवाई को लेकर भरोसा कैसे कायम किया जाए.
उन्होंने कहा कि उच्च अदालतों में जाने पर अक्सर पहले निचली अदालत की प्रक्रिया अपनाने की बात कही जाती है. उन्होंने कहा कि आशुतोष और सौरव के मामले में भी वकीलों ने इसी प्रक्रिया का पालन किया और कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन अब तक रिहाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों की स्वतंत्रता को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. रत्ना सिंह ने आशंका जताई कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो अगले दिन भी सुनवाई आगे बढ़ाई जा सकती है.
न्याय की उम्मीद कैसे करें
रत्ना सिंह ने कहा कि दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके वकील लगातार रिहाई की प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बावजूद सुनवाई में हो रही देरी से वकीलों और उनके समर्थकों में निराशा है. उन्होंने पूरी प्रक्रिया को निराशाजनक बताते हुए दिल्ली पुलिस और SEM की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. रत्ना सिंह ने कहा कि आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा नहीं करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि सुनवाई इसी तरह टलती रही, तो संबंधित प्रक्रिया से न्याय मिलने की उम्मीद करना मुश्किल होगा.
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