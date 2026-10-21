'दोनों Gen Z नहीं हैं'... दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद CJP ने हिरासत के खिलाफ दायर याचिका वापस ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के नेताओं की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के कड़े रुख के बाद याचिका वापस ले ली है.
Published : October 21, 2026 at 2:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों की उम्र पूछी. एक ने 27 साल और दूसरे ने 31 साल बताई. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों Gen Z नहीं हैं. बाद में दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली.
लोग वही हैं, लेकिन प्रदर्शन का मुद्दा बदल गया
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शन के उद्देश्य और संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए. जस्टिस प्रसाद ने कहा, “लोग वही हैं, लेकिन मुद्दा बदल रहा है.” उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और उनके संगठन का उद्देश्य क्या है. कोर्ट ने कहा कि जब शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, तब इन सवालों का महत्व बढ़ जाता है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बैरिकेड तोड़ने जैसी घटनाओं से दूसरे लोगों के भी कानून का उल्लंघन करने की आशंका पैदा हो सकती है.
हाईकोर्ट ने पहले रिवीजन कोर्ट जाने की दी सलाह
जस्टिस प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं के वकील अभिक चिमनी को पहले रिवीजन कोर्ट जाने की सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि जब SEM कोर्ट उसी दिन दोपहर 2 बजे दोनों के जमानतदारों की दोबारा समीक्षा करने वाला है, तो फिलहाल याचिका वापस लेकर वहां की कार्यवाही का इंतजार किया जा सकता है. वकील अभिक चिमनी ने याचिका वापस लेने पर सहमति जताई. इसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली. हाईकोर्ट ने हिरासत और जमानतदारों से जुड़े विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया.
SEM कोर्ट ने क्यों बढ़ाई थी हिरासत
दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को दोनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था. आरोप है कि वे बैरिकेड पर चढ़कर जंतर-मंतर के उस हिस्से में दाखिल हुए थे, जिसे प्रदर्शन के लिए अधिसूचित नहीं किया गया था. 14 अक्टूबर को दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 19 अक्टूबर को हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई. SEM कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों के आचरण से कानून के प्रति सम्मान की कमी और शांति भंग होने की आशंका दिखाई देती है. अदालत ने उनके दोबारा ऐसा नहीं करने के आश्वासन पर भी संदेह जताया था.
जमानतदारों की पहचान पर उठे थे सवाल
SEM कोर्ट ने दोनों की ओर से पेश जमानतदारों को स्वीकार नहीं किया था. आदेश के अनुसार, एक जमानतदार की बांड पर लगी तस्वीर और आधार कार्ड की तस्वीर में अंतर था. वह दूसरा वैध पहचान दस्तावेज भी पेश नहीं कर सका. दूसरे जमानतदार को सौरव दास के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं थी.
याचिका में हिरासत को बताया था अनुचित
सौरव दास और आशुतोष रांका ने याचिका में दावा किया था कि जमानतदार पेश करने के बावजूद उन्हें हिरासत में रखा गया. उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जमानतदारों के सत्यापन के दौरान निजी मुचलके पर रिहाई दी जा सकती थी. इसके समर्थन में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2018 के फैसले अल्दानिश रेन बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) का हवाला दिया. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अधिसूचित नहीं किए गए स्थान पर प्रदर्शन करना अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं माना जा सकता. हालांकि, याचिका वापस लिए जाने के कारण हाईकोर्ट ने इन कानूनी दलीलों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया.
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