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'दोनों Gen Z नहीं हैं'... दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद CJP ने हिरासत के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

CJP कार्यकर्ताओं ने याचिका वापस ली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों की उम्र पूछी. एक ने 27 साल और दूसरे ने 31 साल बताई. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों Gen Z नहीं हैं. बाद में दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली.

लोग वही हैं, लेकिन प्रदर्शन का मुद्दा बदल गया