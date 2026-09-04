CJP नेताओं का संसद मार्ग थाने पर विरोध प्रदर्शन, निशु आजाद संग पहुंचे सौरव दास- आशुतोष रांका, न्याय की मांग की
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने समर्थक के घायल होने के मामले में, CJP नेता सौरव दास, आशुतोष रंका पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने पहुंचे
Published : September 4, 2026 at 12:29 PM IST
नई दिल्ली: शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों समेत पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. वे खुद को हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन पर एक प्रदर्शनकारी छात्र के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है.
यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी. CJP ने दिल्ली पुलिस पर भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और संजय के लिए न्याय की मांग की है.
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Saurav Das, co-convenor Ashutosh Ranka and others reach Parliament Street Police Station in connection with a case regarding injuries to one of their supporters during Jantar Mantar protests.#CJP #DelhiNews #JantarMantarProtest— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
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प्रदर्शन के दौरान संजय पर हमला करने का आरोप
CJP का आरोप है कि संजय NEET छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान उन पर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. संगठन का कहना है कि संजय की हालत काफी गंभीर थी और वह मुश्किल से बच पाए. संगठन का कहना है कि इस मामले में सामने आए बयानों और अन्य तथ्यों की पुलिस को जांच करनी चाहिए.
पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग:
CJP सदस्यों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी शिकायत और मांग रखी. संगठन ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.
VIDEO | Delhi: CJP co-convenor Ashutosh Ranka says, " during our protest at jantar mantar, one of the supporter's father, sanjay ji, was assaulted and he suffered head injuries. saurav and our entire team repeatedly demanded that delhi police arrest the accused and register an… pic.twitter.com/uy9rYSQCBg— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Saurav Das, co-convenor Ashutosh Ranka and others proceed to Parliament Street Police Station from Patel Chowk in connection with a case regarding injuries to one of their supporters during Jantar Mantar protests. Saurav Das says, " there is a minor… pic.twitter.com/0Lw5aYnFkv— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
पुलिस स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, हालांकि, दिल्ली पुलिस ने संजय के खोपड़ी में फ्रैक्चर होने के दावों को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि हाथापाई के दौरान उन्हें मामूली चोट आई थी और उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था.
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