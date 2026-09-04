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CJP नेताओं का संसद मार्ग थाने पर विरोध प्रदर्शन, निशु आजाद संग पहुंचे सौरव दास- आशुतोष रांका, न्याय की मांग की

यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी. CJP ने दिल्ली पुलिस पर भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और संजय के लिए न्याय की मांग की है.

नई दिल्ली: शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों समेत पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. वे खुद को हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन पर एक प्रदर्शनकारी छात्र के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है.

प्रदर्शन के दौरान संजय पर हमला करने का आरोप

CJP का आरोप है कि संजय NEET छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान उन पर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. संगठन का कहना है कि संजय की हालत काफी गंभीर थी और वह मुश्किल से बच पाए. संगठन का कहना है कि इस मामले में सामने आए बयानों और अन्य तथ्यों की पुलिस को जांच करनी चाहिए.



पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग:

CJP सदस्यों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी शिकायत और मांग रखी. संगठन ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.

CJP की ओर से कहा गया कि आंदोलन की शुरुआत से ही संगठन छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है. संगठन का कहना है कि किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. CJP ने दिल्ली पुलिस से संजय पर हुए कथित हमले के मामले में जल्द कार्रवाई करने और उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.

पुलिस स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, हालांकि, दिल्ली पुलिस ने संजय के खोपड़ी में फ्रैक्चर होने के दावों को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि हाथापाई के दौरान उन्हें मामूली चोट आई थी और उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था.

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