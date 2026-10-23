CJP नेताओं की SEM के सामने पेशी, सौरव दास बोले- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय
CJP नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा, “ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय है.
Published : October 23, 2026 at 5:25 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका शुक्रवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश हुए. पेशी के बाद सौरव दास ने चल रही कानूनी कार्यवाही का सम्मान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि कार्यवाही से जुड़ी जानकारी मीडिया में साझा नहीं की जा रही है, इसलिए दूसरे लोगों को भी इस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय है. CJP नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा, “ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय है.
VIDEO | Delhi: When asked how the movement would continue if its leaders were detained, CJP's Ashutosh Ranka says, “The movement will continue. We are not leaders; we are custodians of this platform that the people of this country have given us, and we are just trying to do our… pic.twitter.com/PXyjiUZWIS— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील
सौरव दास ने कहा कि कार्यकारी अदालत में जो कार्यवाही चल रही है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए. उन्होंने बताया कि CJP की ओर से इस कार्यवाही के बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. ऐसे में जिन लोगों की ओर से कार्यवाही से जुड़ी जानकारियां बाहर साझा की जा रही हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. सौरव दास ने यह भी चेतावनी दी कि यदि जरूरी हुआ तो उनकी ओर से भी कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने सभी संबंधित लोगों से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब किसी मामले की कार्यवाही अदालत में चल रही हो, तब उससे जुड़ी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
VIDEO | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka appeared before the Special Executive Magistrate at Mandir Marg police station on Friday, police sources said.— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
Speaking to reporters, Saurav Das said, “I would request everyone to respect the… pic.twitter.com/xAHAEnSh01
आंदोलन की रणनीति पर सभी मिलकर लेंगे फैसला
सौरव दास ने आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर कहा कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका फैसला केवल सीजेपी नहीं करेगी. इस आंदोलन से कई लोग जुड़े हुए हैं और सभी की राय के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोग आपस में चर्चा करेंगे और सामूहिक रूप से अगली रणनीति पर फैसला लेंगे. सौरव दास ने फिलहाल आंदोलन के अगले कार्यक्रमों, उनकी तारीख या किसी नए प्रदर्शन को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि आगे की योजना सामूहिक चर्चा के बाद तय होगी.
जेल में रहें या बाहर, आंदोलन जारी रहेगा
आशुतोष रांका ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कार्यकर्ता जेल में या बाहर हों. उन्होंने कहा कि मैं खुद को नेता नहीं, बल्कि देश के लोगों की ओर से मिले मंच का संरक्षक मानता हूं. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान खुद के बारे में और मौजूदा सरकार के काम करने के तरीके को लेकर बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार आंदोलन में बदलाव किए जाएंगे और इसे आगे बढ़ाया जाएगा.
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