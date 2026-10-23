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CJP नेताओं की SEM के सामने पेशी, सौरव दास बोले- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय

सौरव दास और आशुतोष रांका ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका शुक्रवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश हुए. पेशी के बाद सौरव दास ने चल रही कानूनी कार्यवाही का सम्मान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि कार्यवाही से जुड़ी जानकारी मीडिया में साझा नहीं की जा रही है, इसलिए दूसरे लोगों को भी इस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय है. CJP नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा, “ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय है.