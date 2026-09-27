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असम: आशुतोष रांका और CJP समर्थक हिरासत में लिये गए, करने जा रहे थे मीटिंग

असम पुलिस ने आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को गुवाहाटी में एक मीटिंग से पहले हिरासत में ले लिया.

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सीजेपी नेता आशुतोष रांका की फाइल फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 2:02 PM IST

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गुवाहाटी: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को कहा कि असम पुलिस ने गुवाहाटी में पार्टी के पहले वॉलंटियर मीट-अप (क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक ) से पहले उसके नेता आशुतोष रांका और कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने इवेंट की जगह पर बैरिकेडिंग कर दी थी और वॉलंटियर्स को इलाके से बाहर निकाल दिया था.

पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए सीजेपी ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर लोगों को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया. हिरासत में लिए गए नेताओं, कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की सही संख्या अभी कन्फर्म नहीं हुई है क्योंकि असम पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. यह भी अभी पता नहीं है कि लोगों को किन खास पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है.

सीजेपी मीट-अप असल में अठगांव में असम श्री परशुराम सेवा सदन में ऑर्गनाइज किया गया था, जहाँ असम और नॉर्थईस्ट से सैकड़ों वॉलंटियर्स के इकट्ठा होने की उम्मीद थी. हालाँकि, वेन्यू मैनेजमेंट के अचानक परमिशन वापस लेने के बाद इवेंट को चौधरी टीला में शिफ्ट कर दिया गया. पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने जगह के मालिकों पर दबाव डाला.

हिरासत में लिए जाने से पहले रांका ने कहा, 'हिमंता बिस्वा सरमा असम में स्कूलों की असली हालत देखने से क्यों डर रहे हैं? उन्हें पता है कि यह स्थिति पूरे देश में पता चल जाएगी. उन्हें काजीरंगा में लोगों के अधिकारों के साथ जो हो रहा है, उससे भी डर है, जहां जमीन, जंगल और पानी छीनकर कॉर्पोरेट्स को सौंपे जा रहे हैं.'

हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, 'असम पुलिस ने आशुतोष रांका और सीजेपी टीम को हिरासत में लिया है और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जा रही है. आशु और उनके साथी असम में एक छोटा सा वॉलंटियर्स मीट-अप करने जा रहे थे.

ये भी पढ़ें-अभिजीत दिपके का 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान कल से, गढ़चिरौली से CJP शुरू करेगी

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