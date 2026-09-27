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असम: आशुतोष रांका और CJP समर्थक हिरासत में लिये गए, करने जा रहे थे मीटिंग

सीजेपी नेता आशुतोष रांका की फाइल फोटो ( ANI )

गुवाहाटी: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को कहा कि असम पुलिस ने गुवाहाटी में पार्टी के पहले वॉलंटियर मीट-अप (क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक ) से पहले उसके नेता आशुतोष रांका और कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने इवेंट की जगह पर बैरिकेडिंग कर दी थी और वॉलंटियर्स को इलाके से बाहर निकाल दिया था.

पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए सीजेपी ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर लोगों को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया. हिरासत में लिए गए नेताओं, कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की सही संख्या अभी कन्फर्म नहीं हुई है क्योंकि असम पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. यह भी अभी पता नहीं है कि लोगों को किन खास पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है.