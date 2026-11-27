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CJP नेता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस, मांगे 3 करोड़ रुपये

आशुतोष रांका ने जितेंद्र सिंह को भेजा नोटिस. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. मामला 3 नवंबर को बेंगलुरु में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष पर लगाए गए कथित आरोपों से जुड़ा है. मंत्री ने आरोप लगाया था कि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके कथित हैंडलर से फंडिंग मिल रही है. आशुतोष ने इन आरोपों को बेबुनियाद और उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया है. उन्होंने मंत्री से आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 3 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है.

क्या है पूरा मामला