CJP नेता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस, मांगे 3 करोड़ रुपये
पाकिस्तानी नेताओं से फंडिंग मिलने के आरोप लगने के बाद CJP नेता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है.
Published : November 27, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. मामला 3 नवंबर को बेंगलुरु में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष पर लगाए गए कथित आरोपों से जुड़ा है. मंत्री ने आरोप लगाया था कि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके कथित हैंडलर से फंडिंग मिल रही है. आशुतोष ने इन आरोपों को बेबुनियाद और उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया है. उन्होंने मंत्री से आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 3 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है.
क्या है पूरा मामला
CJP की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आशुतोष रांका को लेकर बयान दिया था. मंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनकी हैंडलर सानिया से पैसे मिल रहे हैं. यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के लिए फंडिंग से जोड़कर भी दिया गया था. इस बयान के बाद CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका की ओर से अधिवक्ता अभिक चिमनी ने केंद्रीय मंत्री को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर रांका की सामाजिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.
🚨#ImportantAnnouncement🚨 I have sent a legal notice to @DrJitendraSingh for his obnoxious remarks on me saying that I had received “funds from Pakistan”. Unlike the kids of these arrogant and uneducated politicians, I worked hard to get into IIT Kanpur and London School of Economics. I gave up on a high-paying job at McKinsey and a comfortable life in London to come back and serve my country. I have toiled hard in public life for the last two years to raise issues that matter to the people of India. All my professional engagements with McKinsey, GAVI and other organisations have been well documented and are duly in compliance with the tax and accounting laws of India. Interestingly enough, the Govt of India happens to have great personal and professional relations with these organisations, including an ongoing donation of $20mn to GAVI. I will not tolerate the likes of Jitendra Singh questioning my integrity and love for the nation. India is all I live for and India is all I will die for.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) November 27, 2026
सभी वित्तीय लेन-देन पारदर्शी और वैध
आशुतोष रांका ने मंत्री के आरोपों को पूरी तरह गलत और दुर्भावनापूर्ण बताया है. कानूनी नोटिस में उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया गया है. इसके मुताबिक, रांका आईआईटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं. उन्होंने लंदन में मैकिन्से एंड कंपनी में कंसल्टेंट की अच्छी नौकरी छोड़कर भारत लौटने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक कार्य करने का फैसला किया था.
नोटिस में दावा किया गया है कि पिछले दो वर्षों में रांका को मिली सभी रकम वैध पेशेवर आय है. यह पैसा अधिकृत बैंकिंग माध्यमों से आया है और इसकी जानकारी आयकर रिटर्न में भी दी गई है. इस पर नियमानुसार टैक्स का भुगतान किया गया है. इसमें वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन के साथ किए गए उनके कंसल्टिंग प्रोजेक्ट से हुई आय का भी जिक्र है. नोटिस के मुताबिक, भारत सरकार का भी इस संगठन के साथ नियमित सहयोग रहा है.
मंत्री से आरोपों के सबूत पेश करने की मांग
कानूनी नोटिस में केंद्रीय मंत्री के बयान के आधार पर कई सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि मंत्री ने किसी पाकिस्तानी नेता का नाम नहीं बताया, जिसके बारे में दावा किया गया हो कि उसने अपनी व्यक्तिगत या पार्टी की ओर से रंका को पैसे भेजे हैं. इसके अलावा कथित फंडिंग की कोई रकम, तारीख, बैंक ट्रांजेक्शन, खाता या दस्तावेज भी सार्वजनिक नहीं किए गए. नोटिस में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को देशविरोधी गतिविधियों और देश के साथ गद्दारी से जोड़ने वाले आरोप एक केंद्रीय मंत्री की ओर से बिना प्रमाण लगाए जाना गंभीर मामला है. CJP का कहना है कि इस तरह के बयान किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को डराने का प्रयास भी हो सकते हैं.
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3 करोड़ रुपये हर्जाना, शिक्षा के लिए दान करने की शर्त
आशुतोष रांका ने कानूनी नोटिस के जरिए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से तीन मांगें की हैं. पहली, अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करें. दूसरी, विवादित बयान वापस लेकर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें. तीसरी, उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपये का हर्जाना दें. रांका ने हर्जाने की पूरी रकम भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले किसी चैरिटेबल संगठन को दान करने की शर्त रखी है.
मांगें पूरी नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई
CJP ने स्पष्ट किया है कि यदि केंद्रीय मंत्री नोटिस में रखी गई मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कानून के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे. पार्टी ने कहा है कि जनहित और सामुदायिक कल्याण से जुड़े मुद्दे उठाने वाले लोगों के खिलाफ बिना सबूत आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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