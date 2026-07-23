जंतर-मंतर पर बवाल: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक झड़प, ACP समेत कई जवान और छात्र घायल
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन बुधवार को फिर उग्र हो गया.
Published : July 23, 2026 at 7:05 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर व आसपास का इलाका बुधवार को जंग का मैदान बन गया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रह-रहकर हिंसक झड़पें हुईं. इस हिंसा में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं.
पत्थराव में ACP जय प्रकाश घायल
हिंसा का दौर दोपहर में ही शुरू हो गया था. पुलिस के अनुसार शाम करीब 4:30 बजे जंतर-मंतर पर मुस्तैद पंजाबी बाग के ACP जय प्रकाश के माथे पर प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंका गया एक पत्थर जा लगा. इस हमले में ACP जय प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. तनाव को देखते हुए प्रशासन ने शाम करीब 7:00 बजे जंतर-मंतर व आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं. इसके बावजूद स्थिति शांत नहीं हुई.
#WATCH दिल्ली: जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। pic.twitter.com/I4d5vaMtz7— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2026
बुधवार रात करीब 8:15 बजे प्रदर्शनकारियों व पुलिस बल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते भयंकर हिंसक झड़प में बदल गई. उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. रात 8:30 बजे RAF द्वारा लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे. कुछ छात्रों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पुलिसकर्मियों से उनके डंडे छीन लिए, जिससे एक समय पुलिस व RAF बलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा.
टॉलस्टॉय मार्ग पर भी उपद्रव: ACP विवेक भगत पर हमला
जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह हंगामा टॉलस्टॉय मार्ग व जनपथ क्रॉसिंग तक फैल गया. टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों का रूप बेहद उग्र देखने को मिला. कनॉट प्लेस के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विवेक भगत (IPS) के साथ उग्र भीड़ ने मारपीट की. मारपीट में ACP विवेक भगत को गंभीर चोटें आईं और उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया. इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी मात्रा में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है.
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