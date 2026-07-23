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जंतर-मंतर पर बवाल: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक झड़प, ACP समेत कई जवान और छात्र घायल

जंतर-मंतर पर बवाल ( ETV Bharat )