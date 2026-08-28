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CJP ने बंगाल सरकार को दिया 10 दिन का समय, शेख मोहम्मद माफिक की हत्या का मामला

शेख मोहम्मद माफिक की मौत के मामले में बंगाल सरकार को सीजेपी ने और 10 दिन का समय दिया है.

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सीजेपी नेता प्रेम आकाश गोलू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 3:29 PM IST

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कोलकाता: शेख मोहम्मद माफिक की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10 दिन की डेडलाइन देने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने और 10 दिन का समय दिया है.

यह घटना तब हुई जब मृतक माफिक के बेटे शेख अब्दुल हाफिज जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और बाद में बांकुरा के दूर-दराज के गांवों में 'स्कूलों को ठीक करो' के नारे लगाए. इसी वजह से, बदमाशों के एक ग्रुप ने, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े थे, उनके पिता को पीट-पीटकर मार डाला.

सीजेपी ने पहले हत्या के तुरंत बाद बांकुरा जिला पुलिस प्रशासन को इसकी जांच के लिए पुलिस प्रशासन के लिए 10 दिन की डेडलाइन तय की थी. सीजेपी ने मांग की थी कि, पीड़ित शेख मोहम्मद माफिक के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाए.

हालांकि, मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिर भी कई लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, और स्कूल का नाम अभी तक हाफिज के पिता के नाम पर नहीं रखा गया है. इसलिए, शुक्रवार को शुरुआती 10 दिन की डेडलाइन खत्म होने पर, सीजेपी ने मृतक को न्याय दिलाने के लिए और 10 दिन दिए हैं.

सीजेपी नेता प्रेम आकाश गोलू ने यहां शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि अगर इस समय में सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और स्कूल का नाम माफिक के नाम पर नहीं रखा गया, तो सीजेपी एक बड़ा विरोध आंदोलन शुरू करेगा.

कॉन्फ्रेंस में आकाश, शेख मारूफ, सौरव, शेख शिराज, शेख अब्दुल हाफिज, प्रेम आकाश गोलू (CJP ईस्टर्न रीजन), और देबदीप्य गांगुली मौजूद थे. उन्होंने "फिक्स द स्कूल" बैनर के तहत पूरे राज्य में एक बड़ा कैंपेन शुरू करने का भी ऐलान किया.

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