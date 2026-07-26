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कपिल सिब्बल से मिले CJP संस्थापक अभिजीत दिपके, बोले- आंदोलन खत्म हुआ है लड़ाई नहीं

नई दिल्ली: 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद रविवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की. उन्होंने संकेत दिए कि प्रदर्शन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई अभी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सीजेपी जल्द ही अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेगी. प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज मामलों को हटाने को लेकर भी कानूनी स्तर पर बातचीत जारी है.

जल्द बताएंगे आगे क्या होगा: कपिल सिब्बल के आवास के बाहर अभिजीत दीपके से प्रदर्शन के बाद की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संगठन अभी आगे की योजना तैयार कर रहा है. प्रदर्शन अभी एक दिन पहले ही समाप्त हुआ है, इसलिए पूरी रणनीति तय करने के लिए थोड़ा समय चाहिए. दीपके ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही संगठन अपनी अगली कार्ययोजना सार्वजनिक करेगा.

पंजाब पेपर लीक मामले पर भी बनाएंगे रणनीति: पंजाब में सामने आए कथित पेपर लीक मामले पर सवाल किया गया तो दीपके ने कहा कि संगठन इस मुद्दे पर भी काम कर रहा है. इस विषय पर भी जल्द अपनी बात रखी जाएगी और फिलहाल संगठन इसकी योजना बनाने में जुटा है. CJP भविष्य में अन्य राज्यों में परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक से जुड़े मामलों को भी अपने अभियान का हिस्सा बना सकती है.

छात्रों पर दर्ज मामलों को हटाना पहली प्राथमिकता: उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरी प्राथमिकता आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर है. इस संबंध में बातचीत जारी है और प्रयास है कि किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई न हो. जो भी छात्र प्रदर्शन का हिस्सा थे, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को हटाने के लिए कानूनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.