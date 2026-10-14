ETV Bharat / bharat

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया 16 अक्टूबर को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन का आह्वान, की ये अपील

अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन का आह्वान किया ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस से सेंट्रल पार्क में "लहरा दो तिरंगा" प्रदर्शन का आह्वान किया है. शुक्रवार शाम 5:00 बजे प्रस्तावित इस प्रदर्शन के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने और पांच दिन की न्यायिक शासन में भेजने का विरोध जताया है.

पार्टी संस्थापक अभिषेक दीपक ने समर्थकों से तिरंगा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज लहराना देशभक्ति की अभिव्यक्ति है और इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती कर रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी.