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CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बिना धरने से नहीं उठेंगे, अभिजीत दीपके ने किया ऐलान

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना यहां से नहीं उठेंगे.

Dharmendra pradhan resign
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बिना धरने से नहीं उठेंगे: अभिजीत दीपके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 24, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 3:23 PM IST

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज प्रेस कांफ्रेंस करके धरना प्रदर्शन को लेकर स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना यहां से नहीं उठेंगे. दीपके ने कहा कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दिन पुलिस ने सैकड़ो बच्चों के सिर फोड़े हैं. सोनम वांगचुक को 26 दिन तक अनशन करना पड़ा है. यह सब इस्तीफा लेने के लिए ही हुआ है, इसलिए हमारी लगातार मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. उसके बाद ही हमारा यह धरना खत्म होगा.

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि आज हमने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था. हमको लोगों के समझने के मैसेज आने शुरू हुए हैं. 150 से ज्यादा जिलों में यह आंदोलन पहले से चल रहा है. अब हर गांव-शहर और गली में यह आंदोलन पहुंच गया है. मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रखना है और सरकार पर लगातार दबाव बनाना है. हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते.

अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

बता दें कि अभिजीत दीपके ने प्रेस कांफ्रेंस करके बार-बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इसलिए दोहराई है कि कहीं लोग यह न समझ लें कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है तो अब धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा. दीपके का कहना है कि अनशन खत्म कर दिया है, यह अच्छी बात है. उनका स्वस्थ रहना जरूरी है देश के लिए, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा. सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है.

बता दें कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज बातचीत के लिए सहमति बनी है. देखना होगा कि आज की बातचीत में धरना खत्म करने को लेकर के बात कहां तक पहुंचती है. सरकार किन-किन मांगों को मानती है और किन-किन मांगों को नहीं मानती है. यह स्थिति शाम तक साफ होने की संभावना है.दीपके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद रहे. इस दौरान मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए सभी मुद्दों पर सहमति जताई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पुरजोर मांग की.

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Last Updated : July 24, 2026 at 3:23 PM IST

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