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अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास प्लेन से हिरासत में, वैन में साथ ले गई पुलिस

दिल्ली सरकार CJP कार्यकर्ताओं को लेकर पूरी तरह सख्त,फ्लाइट के अंदर घुसकर अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर अभिजीत दीपके को लिया हिरासत में
दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर अभिजीत दीपके को लिया हिरासत में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2026 at 12:28 PM IST

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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले प्रशासन और पुलिस ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है. सीजेपी के लीगल टीम के हेड रत्ना सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया है.

विमान के अंदर से वीडियो संदेश
गिरफ्तारी से ठीक पहले विमान के भीतर से जारी एक वीडियो संदेश में संस्थापक अभिजीत दीपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कदमों से भी बदतर स्थिति है, और हम सभी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं." वहीं, सह-संयोजक सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सत्ता ताकत के बल पर एक संवैधानिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है.

व्यापक स्तर पर नजरबंद और गिरफ्तारियांराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारी बैरिकेडिंग, इंटरनेट सेवाओं पर रोक और व्यापक स्तर पर की गई घेराबंदी के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है. पार्टी का कहना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाला देशव्यापी प्रदर्शन नेतृत्व के बिना भी तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा. पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर उतरते ही एयर इंडिया के विमान को घेर लिया और दीपके, दास व रांका को हिरासत में ले लिया.

स्थानीय स्टेडियमों को अस्थायी हिरासत केंद्र में किया गया तब्दील
वहीं गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित आवास से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया. वहीं, CJP की कानूनी सेल की प्रमुख रत्ना सिंह और पार्टी प्रवक्ता मेहर को भी उनके घरों से सुबह- सुबह पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया.सीमाओं, परिवहन केंद्रों और आसपास की सड़कों से एक हजार से अधिक पार्टी स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को हिरासत में लेकर स्थानीय स्टेडियमों को अस्थायी हिरासत केंद्र में तब्दील कर दिया गया है.

जनता को खुद आगे आकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी-CJP

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश के युवाओं और नागरिकों से महात्मा गांधी तथा डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए इस आंदोलन की कमान खुद संभालने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि जब सरकारें सामूहिक हिरासत के जरिए लोकतांत्रिक असंतोष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, तो जनता को खुद आगे आकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर पार्टी अब भी अपने रुख पर कायम है.

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