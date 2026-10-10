अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास प्लेन से हिरासत में, वैन में साथ ले गई पुलिस
दिल्ली सरकार CJP कार्यकर्ताओं को लेकर पूरी तरह सख्त,फ्लाइट के अंदर घुसकर अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया
Published : October 10, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले प्रशासन और पुलिस ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है. सीजेपी के लीगल टीम के हेड रत्ना सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया है.
विमान के अंदर से वीडियो संदेश
गिरफ्तारी से ठीक पहले विमान के भीतर से जारी एक वीडियो संदेश में संस्थापक अभिजीत दीपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कदमों से भी बदतर स्थिति है, और हम सभी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं." वहीं, सह-संयोजक सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सत्ता ताकत के बल पर एक संवैधानिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है.
#WATCH दिल्ली पुलिस के जवान उस विमान में दाखिल हुए जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली आ रहे थे। यह फ़्लाइट कुछ ही मिनट पहले IGI एयरपोर्ट पर उतरी है। अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस से कहा, "...मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए।" दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनसे कहा, "नहीं, यह गिरफ्तारी नहीं है। कृपया सहयोग करें।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
#UPDATE | कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
स्थानीय स्टेडियमों को अस्थायी हिरासत केंद्र में किया गया तब्दील
वहीं गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित आवास से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया. वहीं, CJP की कानूनी सेल की प्रमुख रत्ना सिंह और पार्टी प्रवक्ता मेहर को भी उनके घरों से सुबह- सुबह पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया.सीमाओं, परिवहन केंद्रों और आसपास की सड़कों से एक हजार से अधिक पार्टी स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को हिरासत में लेकर स्थानीय स्टेडियमों को अस्थायी हिरासत केंद्र में तब्दील कर दिया गया है.
#WATCH मुंबई: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, "मुझे हैरानी होती है कि इस देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं और लोगों से इतना क्यों डरते हैं। सभी रेलवे सेवा बंद करने की क्या जरूरत थी? मेट्रो रोकने की क्या जरूरत थी? उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया और सड़कें ब्लॉक कर दीं। जम्मू-कश्मीर से सेना लाकर, उसे दिल्ली में तैनात किया। उन्होंने नक्सल-प्रभावित इलाकों से CRPF फोर्स बुलाई और उन्हें दिल्ली में तैनात किया। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने ही देश के लोगों के साथ जंग छेड़ना चाहते हैं? क्या ज्ञानेश कुमार उनके लिए इतने खास हैं कि वे अपने ही नागरिकों पर पुलिस और सेना की ताकत का इस्तेमाल करेंगे?..." उन्होंने आगे कहा, "PM मोदी डरे हुए हैं; उन्हें डर है कि इसके बाद देश के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इसीलिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वे लोगों को ट्रेनों से उठा रहे हैं। सोसायटी में घोषणा करके लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है। दिल्ली पुलिस घरों में जाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लेने को कह रही है लेकिन हम क्यों न करें? विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है और हम ठीक यही करने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने, "अगर वे मुझे हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कर लें। मैं इसके लिए तैयार हूं; वे मुझे गिरफ्तार या हिरासत में ले लें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। UAPA लगाएं, NSA लगाएं; जो चाहें करें। लेकिन हम आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
जनता को खुद आगे आकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी-CJP
कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश के युवाओं और नागरिकों से महात्मा गांधी तथा डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए इस आंदोलन की कमान खुद संभालने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि जब सरकारें सामूहिक हिरासत के जरिए लोकतांत्रिक असंतोष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, तो जनता को खुद आगे आकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर पार्टी अब भी अपने रुख पर कायम है.
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