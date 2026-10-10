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अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास प्लेन से हिरासत में, वैन में साथ ले गई पुलिस

दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर अभिजीत दीपके को लिया हिरासत में ( ETV Bharat )

विमान के अंदर से वीडियो संदेश

गिरफ्तारी से ठीक पहले विमान के भीतर से जारी एक वीडियो संदेश में संस्थापक अभिजीत दीपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कदमों से भी बदतर स्थिति है, और हम सभी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं." वहीं, सह-संयोजक सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सत्ता ताकत के बल पर एक संवैधानिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है.