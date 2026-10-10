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CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का निधन

मुंबई: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का शनिवार को निधन हो गया. वह 85 साल की थीं. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि दिपके की दादी सावित्रीबाई दिपके पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं और आज सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके पैतृक गांव संतुक पिंपरी में उनका निधन हो गया.