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CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का निधन

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में निधन हो गया.

CJP Founder Abhijeet Dipke's Grandmother Passes Away in Hingoli Maharashtra
अभिजीत दिपके (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2026 at 1:33 PM IST

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मुंबई: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का शनिवार को निधन हो गया. वह 85 साल की थीं. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि दिपके की दादी सावित्रीबाई दिपके पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं और आज सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके पैतृक गांव संतुक पिंपरी में उनका निधन हो गया.

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अभिजीत दिपके की दादी का निधन
ABHIJEET DIPKE GRANDMOTHER DEATH

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