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CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, 'हमने कर दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया'

उन्होंने कहा, "डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे नहीं जाएंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए. और दूसरा, ये पुलिस वाले गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को कार्रवाई की. इसके लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए."

दिपके ने कहा, "हमने यह कर दिया है. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है." उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है.और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के आगे झुके नहीं, तो हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं."

नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शनिवार को इस घटनाक्रम का श्रेय लिया.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद पर देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया.

प्रधान ने कहा कि वह स्टूडेंट्स के बड़े हित में पद छोड़ रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि देश के युवा "भ्रम के जाल में न फंसें." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने इस्तीफे में प्रधान ने शिक्षा के साथ अपने लंबे समय से जुड़े होने पर ज़ोर दिया और भारत के युवाओं की उम्मीदों के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया.

उन्होंने कहा, चार दशकों से ज़्यादा समय से मैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन रिफॉर्म के काम से जुड़ा रहा हूं. प्रधान ने कहा, "मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि एक मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाला और आगे की सोचने वाला एजुकेशन सिस्टम एक मजबूत देश की नींव है."

नीट-यूजी विवाद को याद करते हुए प्रधान ने कहा कि 3 मई की परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद केंद्र ने तुरंत कार्रवाई की. हालांकि, 3 मई 2026 को हुई नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गईं. भारत सरकार ने तुरंत मामले पर ध्यान दिया, जांच सीबीआई को सौंप दी, परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी. उन्होंने कहा, "इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी."

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