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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी: 'कोच्चि में जंतर-मंतर' रैली में बोले अभिजीत दिपके

एर्नाकुलम (केरल): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शनिवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती. 'कोच्चि में जंतर-मंतर' नाम के एक विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए, दिपके ने कहा कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के तहत हुए चुनावों पर "भरोसा नहीं किया जा सकता".

दिपके ने कहा, "ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी देखरेख में हुए चुनावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. चुनावी प्रक्रिया को सिर्फ एक खास राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है - जिसके कई उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं."

उन्होंने ऐलान किया कि चाहे उन्हें कितनी भी बार जेल क्यों न जाना पड़े, वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए तिरंगा लेकर पूरे भारत में यात्रा करते रहेंगे.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी गिरफ्तारी की तुलना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की कार्रवाइयों से करते हुए, दिपके ने कहा, "हमें सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए जेल में डाल दिया गया. भारत में पिछली बार ऐसा कुछ ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में हुआ था."

उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार का कठोर रवैया प्रधानमंत्री की असली कायरता को उजागर करता है, जो अक्सर अपने "56 इंच के सीने" का दावा करते हैं.

दिपके ने कहा कि पीएम मोदी मीडिया का सामना करने से बचते हैं. उन्होंने सवाल किया, "वो सवालों से इतना डरते क्यों हैं?"

उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी से नहीं की जा सकती, और वो चाहे कितने भी साल सत्ता में रहें, कभी भी नेहरू से आगे नहीं निकल पाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए और देश को "बेच" दिया.

मीडिया का सामना करने से बचते हैं पीएम मोदी: दिपके यह रैली राजेंद्र मैदान में खत्म हुई. इसके बाद अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर निशाना साधा. दिपके ने कहा कि 2029 में देश की जनता पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देगी, और यह बदलाव चुनावी प्रक्रिया के जरिये होगा.

आयोजकों ने बताया कि इस इवेंट में लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. एक्टर प्रकाश राज के नेतृत्व में हुई इस रैली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी. CPI(M) की लेफ्टिस्ट स्टूडेंट विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के प्रदेश अध्यक्ष चिंथा जेरोम (Chintha Jerome) ने भी रैली में हिस्सा लिया.

'कोच्चि में जंतर-मंतर' अभियान के तहत, जिसमें SIR को वापस लेने की मांग की गई, CJP ने कोच्चि के मरीन ड्राइव पर एक प्रदर्शन रैली निकाली. रैली में शामिल लोग हाथ में राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' लिए हुए थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए.

सीजेपी फाउंडर ने बताया कि केरल में CJP के सबसे अधिक सदस्य रजिस्टर्ड हैं. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि केरल के युवा आज बड़ी संख्या में आएंगे. हमारे रिकॉर्ड के आधार पर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रजिस्टर्ड CJP सदस्यों में सबसे बड़ा हिस्सा केरल से है."

दिपके ने भाजपा के उन आरोपों का मजाक उड़ाया, जिनमें कहा गया था कि CJP के आंदोलनों को अमेरिका और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है, तो वे "विदेशी फंडिंग" के इन दावों के सबूत पेश करें.

पीएम मोदी के इस आरोप का जवाब देते हुए कि CJP के सदस्य "अराजकतावादी" हैं, दिपके ने स्पष्ट किया कि वे अराजकतावादी नहीं, बल्कि बाबासाहेब अंबेडकर और गांधी के अनुयायी हैं.

प्रकाश राज ने नागरिकों से प्रदर्शनों में भाग लेने की अपील की

कार्यक्रम में अपने संबोधन में एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी महात्मा गांधी के कदमों पर चलकर संविधान और लोकतंत्र को वापस पा लेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर कथित पाबंदियों के खिलाफ लड़ाई नागरिकों को लड़नी चाहिए, न कि राजनीतिक पार्टियों को. उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई में युवा पीढ़ी का साथ देने की अपील की.

दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी को याद करते हुए, राज ने कहा कि उन्होंने लाखों युवाओं को इकट्ठा होते और हिम्मत और पक्का इरादा दिखाते देखा था. उन्होंने कहा, "मैं जंतर मंतर पर था. यह सिर्फ उनकी ताकत नहीं थी; यह सिर्फ उनकी निडरता नहीं थी. मैंने एक ही जगह पर लाखों-लाख युवाओं को देखा, बहादुर और जवान."

उन्होंने कहा कि युवा प्रदर्शनकारी भगत सिंह और बीआर अंबेडकर के आदर्शों और आजादी की लड़ाई के दौरान दिए गए बलिदानों पर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, "वे युवा अंबेडकर के बारे में बात कर रहे थे. वे युवा भगत सिंह के बारे में बात कर रहे थे. यही वे युवा हैं जिनका यह देश है."

प्रकाश राज ने कहा कि पुरानी पीढ़ी को युवाओं को आंदोलनों का नेतृत्व करने और लीडरशिप रोल निभाने के लिए रास्ता देना चाहिए. उन्होंने कहा, "इस देश के सभी बुजुर्गों और नागरिकों, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा समय आ गया है. आइए हम उनके लिए मंच बनें. क्योंकि वे विरोध की भाषा जानते हैं, वे लड़ाई की भाषा जानते हैं."

उन्होंने कहा, "यह युवा पीढ़ी, इस देश के नागरिक, महात्मा गांधी की भावना से हमारे संविधान और लोकतंत्र को वापस लेंगे, गोडसे की हिंसा से नहीं. हम भगत सिंह के दिल से अपने लोकतंत्र को वापस लेंगे, सावरकर की तरह माफी मांगकर नहीं. हम इसे बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की ताकत से वापस लेंगे, आपकी मनुस्मृति से नहीं."

किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ें नागरिक

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी को जीत दिलाना नहीं था, बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों का आंदोलन था. उन्होंने कहा, "हम इस देश के नागरिक किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं. हम जिसे चाहेंगे, उसे चुनेंगे. हमसे यह अधिकार मत छीनो. लोकतंत्र में, हम नागरिक राजनीति करते हैं; आप लोग वह काम करते हैं जिसके लिए हम आपको चुनते हैं."

राज ने संसद में ज्यादा युवा प्रतिनिधियों की भी मांग की, और कहा कि आने वाले वर्षों में राजनीतिक पार्टियों को युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. उन्होंने कहा, "अगले दो वर्षों में, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से कहेंगे कि वे युवा सांसद रखें. बुजुर्ग लोगों से बहुत हो गया. हम संसद में युवा चाहते हैं. हम नियम बनाएंगे क्योंकि यह हमारी जिंदगी है."

उन्होंने नागरिकों से देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने की अपील की, और आने वाले दो वर्षों को प्रदर्शन का दौर बताया. उन्होंने कहा, "यह चुप्पी का दौर नहीं है; यह प्रदर्शन का दौर है."

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