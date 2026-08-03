Interview: अभिजीत दीपके बोले- क्या PM मोदी अपनी असली डिग्री दिखाएंगे, मैं दिखाने को तैयार
सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों, फंडिंग और अन्य मुद्दों पर ईटीवी भारत के साथ बेबाकी के बात की.
Published : August 3, 2026 at 8:16 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी डिग्री असली है और वह अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में दीपके ने कहा, "पिछले दो दिनों से मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं. मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में लोगों को पढ़ाई से इतनी दिक्कत क्यों है. इसके बजाय, उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक युवा भारतीय पढ़ाई करने के लिए विदेश गया और योगदान देने के इरादे से लौटा."
दीपके ने कहा, "फिर भी, मैं उन्हें जवाब दूंगा: मुझे अपनी पढ़ाई के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली और मैंने एक एजुकेशनल लोन भी लिया, जिसे मुझे अभी चुकाना है."
दीपके ने डिग्री विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जांच कितनी भी हो, कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी डिग्री असली है. दीपके ने सवाल किया, "एक बीजेपी कार्यकर्ता RTI एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके यह जानना चाहता है कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की. क्या आपके नेता अपनी असली डिग्री दिखाएंगे? मैं अपनी डिग्री सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशनल लोन का सबूत दिखाने को तैयार हूं. उन्हें पढ़ाई से क्या दिक्कत है? एक साधारण परिवार का छात्र विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटा है. ये लोग पढ़ाई का विरोध क्यों कर रहे हैं?"
सीजेपी नेता ने यह भी कहा कि चुनावों में शिक्षा एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इसमें निवेश करना देश के भविष्य में निवेश करने जैसा है. उन्होंने कहा, "सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की जरूरत है. अभी, उनकी कमी की वजह से, हर कोई अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करा रहा है. सरकारी स्कूलों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है — जिसमें खाली पोस्ट और टीचरों की कमी से लेकर टूटी-फूटी इमारत, टपकती छतें शामिल हैं. राजस्थान में लड़कियों ने इन्हीं दिक्कतों को लेकर प्रदर्शन भी किया था."
उन्होंने कहा, "सरकारी स्कूलों को मजबूत करना आज के समय की जरूरत है." उन्होंने कहा कि CJP शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठा रही है और देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी गड़बड़ियां होंगी, वे विरोध करेंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका इरादा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में हुए डिग्री स्कैम को सामने लाना है.
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सोशल मीडिया पर नियम लागू किए गए, तो युवा जरूर सड़कों पर उतरेंगे.
यह पूछे जाने पर कि क्या वे CJP को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करवाएंगे, इस पर उन्होंने कहा, "राजनीतिक पार्टी बनाने का क्या मतलब है? वोट रद्द हो जाते हैं, और ED और CBI आपके पीछे लग जाती है. पहले, लोकतंत्र में वोटर सरकार चुनते थे; अब, सरकार वोटरों को चुनती है."
उन्होंने कहा, "सरकार का घमंड टूट गया है... यह आंदोलन युवाओं की जीत है; वे एक ऐसी सरकार से किसी का इस्तीफा दिलाने में कामयाब रहे जो पिछले 10 से 12 वर्षों से घमंड से काम कर रही थी, एक ऐसी सरकार जो दावा करती थी कि उसके अंदर इस्तीफे होते ही नहीं." उन्होंने कहा, "इस आंदोलन की सच्ची सफलता केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में भी है कि लोग बिना किसी डर के सड़कों पर उतरे और सरकार से सवाल किए."
प्रदर्शनकारियों के गलत व्यवहार के आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए हैं, जिसमें कुछ युवा अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा, "सबसे पहले यह देखना होगा कि पुलिस ने जवान लड़कियों के साथ कैसे मारपीट की. गाली-गलौज गलत है — और हम इसे सही नहीं ठहराते — लेकिन सच तो यह है कि जवान लड़कियों को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करना भी शामिल था, और उनके कपड़े फाड़ दिए गए."
दीपके ने कहा कि आज के युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये अपनी चिंताएं साझा रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारे अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिए थे. हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं; बल्कि, सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं."
सीजेपी को मिलने वाली फंडिंग पर उन्होंने कहा, "अगर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी को विदेश से फंड मिलता है, तो यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विफलता को दिखाता है. आखिरकार, अगर हमें विदेश से इतनी बड़ी रकम मिल रही है, तो यह उनके ध्यान से कैसे छूट सकता है?"
सीजेपी के संस्थापक ने आलोचना करते हुए कहा, "अगर हम सच में देश विरोधी कामों में शामिल थे, तो उनके नेता जेपी नड्डा हमारे साथ मीटिंग कैसे कर सकते थे? इसके अलावा, हमारी मांगों के जवाब में शिक्षा मंत्री इस्तीफe कैसे दे सकते थे?"
कई लोग E20 फ्यूल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पर दीपके ने कहा कि वह यह मुद्दा भी उठाएंगे.
देश भर में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर दीपके ने कहा, "प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस के अत्याचार के वीडियो 'साक्षी' पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. हम ऐसे पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में घसीटेंगे."
यह भी पढ़ें- CJP कोर कमेटी की बैठक 5 अगस्त को, भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा