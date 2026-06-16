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नागपुर पहुंचे अभिजीत दीपके, बोले- जयपुर में RSS के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

CJP founder Abhijeet Dipke in Nagpur, Blames RSS for Attack on him during protest in Jaipur
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 6:49 PM IST

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नागपुर (महाराष्ट्र) : 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके मंगलवार को नागपुर पहुंचे. यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि जयपुर में प्रदर्शन के दौरान उन पर हुए हमले के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का हाथ है. साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, वह चैन से नहीं बैठेंगे.

दीपके ने कहा, "जयपुर में विरोध के बाद मंगलवार को नागपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है. मुझ पर सोमवार को हमला हुआ था. जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं."

अभिजीत दीपके ने चेतावनी देते हुए कहा, "6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और तब अल्टीमेटम दिया गया था. जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. 20 जून को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन निर्धारित है. जब तक हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं दिला देते, हम वापस नहीं लौटेंगे."

स्टूडेंट की जान इतनी सस्ती क्यों?
दीपके ने पूछा, "किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर भी कोई ऐसा करने को तैयार नहीं है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें. नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 4,000 दिन हो गए हैं; क्या वे इस दौरान ऐसी चार भी परीक्षाएं बता सकते हैं जो लीक न हुई हों? पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे पांच स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. कार्रवाई के नाम पर, अधिकारियों का सिर्फ तबादला किया जाता है. एक स्टूडेंट की जान इतनी सस्ती क्यों है?"

RSS के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया: अभिजीत दीपके ने कहा, "जयपुर में प्रदर्शन करते समय मुझ पर जो हमला हुआ, वह बेरोजगारी का नतीजा था; अगर हमलावर के पास अच्छी नौकरी होती, तो हमला नहीं होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने मुझ पर हमला किया. सभी पार्टियों ने पहले भी ऐसा ही किया है, लेकिन हम निश्चित रूप से उन लोगों से सवाल करेंगे जो अभी सत्ता में हैं. देश की मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी BJP."

हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा: उन्होंने कहा, "लोकतंत्र बनाए रखने के लिए प्रदर्शन बहुत जरूरी हैं: यह सच में शर्म की बात होगी अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी बनानी पड़े. अगर कल किसी के घर में पानी या बिजली नहीं होगी, तो क्या उसके लिए भी कोई राजनीतिक पार्टी शुरू की जाएगी? हमारे देश में राजनीति अभी हिंदू-मुस्लिम मुद्दों से चलती है. इससे युवाओं को क्या मिलेगा? कुछ नहीं. हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा. हमें बांग्लादेश या नेपाल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है; महात्मा गांधी ने इस देश में बदलाव लाया. देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी से ज्यादा है."

अभिजीत दीपके ने कहा, "जो लोग देश के युवाओं की परवाह करते हैं, उन्हें इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए और समर्थन करना चाहिए. मेरे दोस्त पहले से ही अपना समर्थन दे रहे हैं. मैं महात्मा गांधी और बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का आदर करता हूं. अगर कोई मुझ पर हाथ उठाता है, तो मैं जवाब नहीं दूंगा; ऐसे हमले अक्सर प्रदर्शन के आसपास टेंशन बढ़ाने के लिए किए जाते हैं. मैं सभी से इस आंदोलन में सहयोग करने और शामिल होने की अपील करता हूं. महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियां टूट गईं; बंगाल में एक पार्टी टूट गई, और वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. वोटरों के नाम हटाने से एक खास पार्टी को फायदा होता है. अगर भगत सिंह और राजगुरु ने आज प्रदर्शन किया होता, तो उन्हें भी देशद्रोही कहा जाता."

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ABHIJEET DIPKE IN NAGPUR

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