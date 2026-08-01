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CJP संस्थापक अभिजीत दिपके अचानक बीमार पड़े, घर पर लोगों से मुलाकात के दौरान आया चक्कर

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवार दोपहर अचानक बीमार हो गए. बताया जाता है कि वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अपने घर पर लोगों से मिल रहे थे, तभी उन्होंने चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की.

कुछ देर बाद एक डॉक्टर ने उनकी जांच की. इस स्वास्थ्य समस्या की वजह अत्यधिक तनाव, अनियमित नींद और खान-पान के गलत तरीके को बताया. ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है. जांच के लिए उनके खून के नमूने लिए गए हैं, और रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज तय किया जाएगा.

डॉ. विशाल लहाने ने कहा, "दिपके पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनमें टाइफाइड के लक्षण दिख रहे थे, जिसके लिए दिल्ली में उनका इलाज हुआ था. हालांकि, एक हफ्ते पहले उनके ठीक होने की खबर थी, लेकिन आवश्यक आराम न मिलने के बावजूद वे लगातार विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते रहे और लोगों से मिलते रहे."