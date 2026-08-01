CJP संस्थापक अभिजीत दिपके अचानक बीमार पड़े, घर पर लोगों से मुलाकात के दौरान आया चक्कर
नीट पेपर लीक मामले में 40 दिनों तक आंदोलन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की तबीयत अचानक बिगड़ गई है.
Published : August 1, 2026 at 10:42 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवार दोपहर अचानक बीमार हो गए. बताया जाता है कि वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अपने घर पर लोगों से मिल रहे थे, तभी उन्होंने चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की.
कुछ देर बाद एक डॉक्टर ने उनकी जांच की. इस स्वास्थ्य समस्या की वजह अत्यधिक तनाव, अनियमित नींद और खान-पान के गलत तरीके को बताया. ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है. जांच के लिए उनके खून के नमूने लिए गए हैं, और रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज तय किया जाएगा.
डॉ. विशाल लहाने ने कहा, "दिपके पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनमें टाइफाइड के लक्षण दिख रहे थे, जिसके लिए दिल्ली में उनका इलाज हुआ था. हालांकि, एक हफ्ते पहले उनके ठीक होने की खबर थी, लेकिन आवश्यक आराम न मिलने के बावजूद वे लगातार विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते रहे और लोगों से मिलते रहे."
डॉ. लहाने ने आगे कहा, "इसके परिणामस्वरूप, लगातार शारीरिक थकान बढ़ती गई, जिससे अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया. दिपके का फिलहाल इलाज चल रहा है और उन्हें आराम की जरूरत है. आगे के इलाज की प्रक्रिया ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी."
दिपके ने सीजेपी के बैनर तले नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. लगभग 40 दिनों के इस आंदोलन के दौरान, कई प्रमुख हस्तियों के समर्थन के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है.
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