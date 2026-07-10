ETV Bharat / bharat

जंतर-मंतर पर CJP के धरना का आज 21वां दिन, मुखर्जी नगर में UPSC अभ्यर्थियों से मिले अभिजीत दीपके

इस दौरान छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अपनी परेशानियां, भविष्य को लेकर चिंता और रोजगार व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे खुलकर सामने रखे.

ETV BHARAT
मुखर्जी नगर में UPSC अभ्यर्थियों से मिले अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक का अनशन 13वें दिन भी जारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 12:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के बावजूद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना शुक्रवार को 21वें दिन भी जारी है. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठा रहे हैं.

आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 13वें दिन में प्रवेश कर गया. इसी बीच CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके गुरुवार रात दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे यहां उन्होंने UPSC और SSC अभ्यर्थियों से संवाद किया. इस दौरान छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अपनी परेशानियां, भविष्य को लेकर चिंता और रोजगार व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे खुलकर सामने रखे.

मुखर्जी नगर में छात्रों की समस्याएं सुनीं

मुखर्जी नगर में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम के दौरान CJP अभिजीत दीपके ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात की. छात्रों ने बताया कि वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें समय पर परीक्षाएं, परिणाम और नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं. कई अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी, पेपर लीक की घटनाओं, परीक्षा रद्द होने और न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण बढ़ती अनिश्चितता पर चिंता व्यक्त की. छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनके कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि पारदर्शी और समयबद्ध परीक्षा प्रणाली की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है.

ETV BHARAT
मुखर्जी नगर पहुंचे CJP के संस्थापक अभिजीत (ETV BHARAT)

छात्रों का संघर्ष बदलाव की मांग कर रहा

छात्रों से बातचीत के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि UPSC और SSC अभ्यर्थियों के संघर्ष, उम्मीदों और बिना किसी लाग-लपेट के सामने आई वास्तविकताओं ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार अब टाला नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि देश के लाखों युवा अपने भविष्य के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार केवल छात्रों की मांग नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. अगर योग्य युवाओं को समय पर अवसर नहीं मिलेंगे तो इसका असर पूरे रोजगार तंत्र पर पड़ेगा.

जंतर-मंतर पर 21वें दिन धरना जारी

दूसरी ओर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी लगातार 21वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं. बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं दिखा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने, समयबद्ध भर्ती कैलेंडर लागू करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

ETV BHARAT
जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक की तस्वीर (ETV BHARAT)

आगे भी जारी रहेगा छात्र संवाद अभियान

अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन केवल जंतर-मंतर तक सीमित नहीं रहेगा. आने वाले दिनों में विभिन्न शहरों और शैक्षणिक केंद्रों पर छात्रों और युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाया जा सके. पार्टी का कहना है कि देशभर के अभ्यर्थियों की आवाज को एक मंच पर लाने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को मजबूत करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें-

बारिश में भी नहीं रुका CJP का आंदोलन: जंतर-मंतर पर धरना 20वें दिन जारी, सोनम वांगचुक ने संसद मार्च का किया आह्वान

CJP प्रोटेस्ट का 19वां दिन: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी; 7 किलो से अधिक वजन घटा

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
ABHIJEET DIPKE
SONAM WANGCHUK HEALTH UPDATE
CJP PROTEST IN DELHI
CJP PROTEST JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.