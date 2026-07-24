सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से CJP ने जताई खुशी,अभिजीत दिपके ने जारी किया नया संदेश
वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद CJP में खुशी ,कहा लेकिन हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते.
Published : July 24, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 7:45 AM IST
नई दिल्ली : जलवायु और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देर रात अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया है. वहीं, इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक नया पोस्ट साझा कर बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर भी मैसेज दिया है.कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने ट्वीट किया, "हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है... जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते.
क्या कहा अभिजीत दिपके ने: देर रात अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि हमें बेहद राहत और कृतज्ञता है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है. सर, आपके असाधारण साहस और बलिदान के लिए धन्यवाद. अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया. आपका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हमें राहत है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है... कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे… pic.twitter.com/aG0HXsID0A— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026
आगे के आंदोलन पर बोले दिपके: अभिजीत दिपके ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. वहीं, प्रवक्ता सौरव दास ने भी इस आंदोलन के जारी रहने की बात कही है. बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने आज यानी 24 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है
CJP प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार से बातचीत पर कहा
आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, "हम खुश हैं. हमने कल सोनम सार को पत्र लिखकर उनसे अनशन खत्म करने का अनुरोध भी किया था. यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती. हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी यह मांग मान ली है कि बातचीत किसी निष्पक्ष जगह पर हो. बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया को चुना गया है.
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, " हम खुश हैं। हमने कल भी पत्र लिखकर सोनम सर से उपवास समाप्त करने का अनुरोध किया था...यह आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। हम बहुत खुश हैं कि सरकार हमारा अनुरोध मान गई है कि बातचीत… pic.twitter.com/KlEnfRGs6V— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026
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