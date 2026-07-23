PM मोदी के आश्वासन को CJP ने बताया छलावा, संजय सिंह ने भी किया करारा प्रहार, रखा 4 सूत्रीय एजेंडा
कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन वाले आश्वासन पर कड़ा विरोध जताया है.
Published : July 23, 2026 at 12:29 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ चल रहा छात्रों और युवाओं का आंदोलन 34 वें दिन अब और अधिक आक्रामक होता जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक संकट से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. विपक्षी दलों और आंदोलनकारी संगठनों ने सरकार के इस कदम को महज एक दिखावा करार दिया है और तीखे हमले किए हैं.
प्रधानमंत्री की घोषणा पर CJP और AAP का तीखा प्रहार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद जिसमें पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की बात कही गई, कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
VIDEO | Delhi: On PM Modi's X post, Cockroach Janta Party (CJP) national spokesperson Ashutosh Ranka says, "The first thing is that it is good that after one and a half months of protests, the Prime Minister has finally taken notice. Perhaps his foreign visits are over and he has… pic.twitter.com/IwW7AJ4U86— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा को छात्रों के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक और ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है. आशुतोष रंका ने कड़े शब्दों में कहा, "देश में पेपर लीक की घटनाएं इसलिए नहीं हो रही हैं कि हमारे पास फास्ट-ट्रैक अदालतों की कमी है. यह संकट इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से अयोग्य साबित हुए हैं. वह देश के युवाओं के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और फूलप्रूफ परीक्षा प्रणाली देने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं. आज देश का युवा सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही की मांग कर रहा है."
वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, "जो गब्बर सिंह इतने दिनों से युवाओं की मांगों पर धृतराष्ट्र बना रहा, उस गब्बर सिंह का ट्वीट आया है “पेपर चोर जल्दी पकड़े जायेंगे” भैया गब्बर सिंह आपने 2024 में NEET के पेपर चोरों को पकड़ा था, CBI ने समय पर चार्ज शीट ही नही दाखिल की और सारे “पेपर चोर” छूट गये. क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है? CJP नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार का यह कदम ऐसा है जैसे "टूटी हुई हड्डी पर केवल बैंड-ऐड" लगा दिया जाए. परीक्षा प्रणाली भीतर से पूरी तरह सड़ चुकी है, और जब तक व्यवस्थागत कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे संकट बार-बार आते रहेंगे.
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और चार सूत्रीय एजेंडा
CJP ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी बुनियादी और न्यायसंगत मांगें नहीं मानती, तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. पार्टी ने सरकार के सामने चार मुख्य मांगें रखी हैं.
सोशल मीडिया पर भी छिड़ी जंग, मंत्रियों पर तंज
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सियासत गरमाई हुई है. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री के ट्वीट को कोट-ट्वीट करते हुए शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर कड़ा तंज कसा है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार इस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लीपापोती कर रही है, जिसे देश का युवा अब और बर्दाश्त नहीं करेगा.
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो का बड़ा बयान
इस बीच, जंतर-मंतर पर चल रहे इस आंदोलन को लेकर एक नया राजनीतिक मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने बयान जारी कर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के इस प्रदर्शन को कमजोर करने की भीतरखाने साजिश रची है और अब यह बात साबित हो चुकी है. उन्होंने पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को पूरी तरह बनावटी करार दिया. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि यदि छात्रों के प्रति नीयत सचमुच साफ होती, तो बड़े राजनीतिक चेहरों जैसे राहुल गांधी को जंतर-मंतर पर आकर सीधे छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था. उन्होंने दो टूक कहा कि अब देश की जनता ऐसे राजनीतिक हथकंडों और पाखंड में फंसने वाली नहीं है.
फिलहाल,धूप और प्रशासनिक पाबंदियों के बीच जंतर-मंतर पर छात्रों और CJP कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बदस्तूर जारी है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय नहीं की गई और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा.
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