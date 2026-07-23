ETV Bharat / bharat

PM मोदी के आश्वासन को CJP ने बताया छलावा, संजय सिंह ने भी किया करारा प्रहार, रखा 4 सूत्रीय एजेंडा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ चल रहा छात्रों और युवाओं का आंदोलन 34 वें दिन अब और अधिक आक्रामक होता जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक संकट से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. विपक्षी दलों और आंदोलनकारी संगठनों ने सरकार के इस कदम को महज एक दिखावा करार दिया है और तीखे हमले किए हैं.



प्रधानमंत्री की घोषणा पर CJP और AAP का तीखा प्रहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद जिसमें पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की बात कही गई, कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा को छात्रों के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक और ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है. आशुतोष रंका ने कड़े शब्दों में कहा, "देश में पेपर लीक की घटनाएं इसलिए नहीं हो रही हैं कि हमारे पास फास्ट-ट्रैक अदालतों की कमी है. यह संकट इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से अयोग्य साबित हुए हैं. वह देश के युवाओं के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और फूलप्रूफ परीक्षा प्रणाली देने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं. आज देश का युवा सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही की मांग कर रहा है."



वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, "जो गब्बर सिंह इतने दिनों से युवाओं की मांगों पर धृतराष्ट्र बना रहा, उस गब्बर सिंह का ट्वीट आया है “पेपर चोर जल्दी पकड़े जायेंगे” भैया गब्बर सिंह आपने 2024 में NEET के पेपर चोरों को पकड़ा था, CBI ने समय पर चार्ज शीट ही नही दाखिल की और सारे “पेपर चोर” छूट गये. क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है? CJP नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार का यह कदम ऐसा है जैसे "टूटी हुई हड्डी पर केवल बैंड-ऐड" लगा दिया जाए. परीक्षा प्रणाली भीतर से पूरी तरह सड़ चुकी है, और जब तक व्यवस्थागत कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे संकट बार-बार आते रहेंगे.



शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और चार सूत्रीय एजेंडा



CJP ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी बुनियादी और न्यायसंगत मांगें नहीं मानती, तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. पार्टी ने सरकार के सामने चार मुख्य मांगें रखी हैं.