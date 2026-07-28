CJP को आज दिल्ली में मुकदमे वापसी का आदेश जारी होने की उम्मीद, 15 से ज्यादा FIR दर्ज
दिल्ली में जंतर मंतर पर चले आंदोलन और संसद मार्च को लेकर प्रदर्शनकारियों पर करीब 17 एफआईआर दर्ज,सरकार ने केस वापसी का दिया है भरोसा
Published : July 28, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन और 20 जुलाई को बुलाए गए संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान भी घायल हुए थे. इनमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल हैं. इस मामले में पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई हैं.
नई दिल्ली में करीब 17 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज :
प्राप्त जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली जिले के प्रदर्शनकारियों में से करीब 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके बाद जब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच वार्ता हुई थी तो उसमें यह शर्त भी प्रमुख रूप से रखी गई थी कि सरकार सभी प्रदर्शनकारियों पर जो भी एफआईआर दर्ज की गई हैं वह एफआईआर सरकार वापस लेगी. आगे किसी भी प्रदर्शनकारी या आंदोलन में शामिल व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा. उनके खिलाफ कोई कानून कारवाई नहीं की जाएगी. सरकार ने इस मांग को भी मानने का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को आश्वासन दिया था.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference along with CJP spokesperson Saurav Das, Independent Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal says, "This CJP will create a framework to track what happened at which place, which student or protester was affected, and what action… pic.twitter.com/OoSbxfy9bx— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
मुकदमे वापस नहीं हुए तो फिर से आंदोलन के लिए होंगे मजबूर: रांका
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसको लेकर सोमवार को सांसद कपिल सिब्बल के आवास पर कहा कि सरकार ने वायदा किया था कि मंगलवार तक हम मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर देंगे और किसी पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी. रांका ने बताया कि हमारी मांग के अनुसार सरकार ने यह भी कहा था कि पूरे देश में इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर जो भी मुकदमें हैं वह भी सब वापस होंगे. लेकिन अभी तक सरकार की ओर से वह लिखित एग्रीमेंट और वापसी का आदेश जारी नहीं हुआ है. इसलिए हम आज इंतजार कर रहे हैं अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होगी.
बिहार और असम में जारी हुआ मुकदमे वापसी का आदेश
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों और पुलिस के बीच में 20 जुलाई को हुई झड़प के बाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया था. इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के आवाहन पर दूसरे राज्यों में भी लोगों ने दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किए थे. इसमें असम बिहार सहित अन्य राज्यों में भी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. बिहार में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था.
दिल्ली में मुकदमे वापसी के आदेश का हो रहा इंतजार
बीते सोमवार को बिहार सरकार ने भी सभी प्रदर्शनकारियों से मुकदमे वापस लेने और उनकी रिहाई करने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद असम सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया. अब आज दिल्ली में आदेश जारी होने पर सब की नज़रें टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आज गृह मंत्रालय भी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर सकता है. दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से इससे संबंधित सिफारिश गृह मंत्रालय को भेज दी जाएगी.उसके बाद दिल्ली में भी मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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