CJP ने संगठन का किया विस्तार, कई राज्यों में नई नियुक्तियां, जोनल प्रभारी और समन्वय समितियों का गठन
CJP ने देशभर में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा विस्तार किया है.
Published : November 14, 2026 at 10:44 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभर में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा विस्तार किया है. पार्टी ने पश्चिम और उत्तर जोन के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति करने के साथ-साथ कई राज्यों और क्षेत्रों में समन्वय समितियों का गठन किया है. इस पहल का उद्देश्य राज्यों में संगठन की पहुंच बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व तैयार करना और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना है. नई नियुक्तियों के तहत अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी का मानना है कि इन समितियों के गठन से राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी.
पश्चिम और उत्तर जोन के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति
कॉकरोच जनता पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार के तहत पश्चिम और उत्तर जोन के लिए नए प्रभारियों की घोषणा की है. क्षितिज पगार को पश्चिम जोन का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. विवेक सांगवान को उत्तर जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा उत्तर जोन समन्वय समिति में मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को सदस्य बनाया गया है. ये पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन और समन्वय का काम करेंगे.
जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में नई समितियां गठित
पार्टी ने जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में भी राज्य समन्वय समितियों का गठन किया है. जम्मू-कश्मीर समन्वय समिति में एडवोकेट मुर्तजा कमाल, डॉ. प्रणव सिंह, मुदस्सिर मंजूर और तहिरा बानो को शामिल किया गया है. वहीं, राजस्थान राज्य समन्वय समिति में अयाज खान, दया गोयल (प्रिया), गुलशन योगी, विजय सहारावत और विष्णु छावड़ा को जिम्मेदारी दी गई है. इन समितियों के माध्यम से संबंधित राज्यों में पार्टी की गतिविधियों को व्यवस्थित करने की योजना है.
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पश्चिम बंगाल और हरियाणा में संगठन को मिले नए सदस्य
पश्चिम बंगाल में पार्टी ने 12 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति बनाई है. इसमें असलामुद्दीन मंडल, बेनिग्न अफरोज हक, कल्लोल महता, किंगशुक चटर्जी, मबस्दुल रहमान मोल्ला, एमडी मुजीबुर रहमान, मिन्हाज हक, मीर रकीब अली, नवाज सौरिफ, रणजीत कोले, सलाउद्दीन अंसारी और संकेत पति को शामिल किया गया है. हरियाणा राज्य समन्वय समिति में चार्ली शर्मा, हर्षिल मनचंदा, मुबाश्शिर, रोशन कुल्लरिया, संदीप खरकिया और शिल्पा को जगह दी गई है. पार्टी के मुताबिक, इन सदस्यों की जिम्मेदारी राज्य में संगठन के विस्तार और स्थानीय स्तर पर समन्वय को बेहतर बनाना होगा.
झारखंड में 14 सदस्यीय समिति, पूर्वोत्तर में भी नई टीम
झारखंड में पार्टी ने 14 सदस्यों की राज्य समन्वय समिति गठित की है. इसमें अमित कुमार, आनंद प्रकाश, अनुज कुमार, अनुज रमन, ईशान झा, कायनात अंजुम, मोइन खान, नसीम खान, परवेज आलम, परवेज खान, सदरे आलम, शिवकांत, सृष्टि एक्का और यशवीर सिंह को शामिल किया गया है. वहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गठित जोनल समन्वय समिति में भी 14 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है. इस समिति में आकाश पॉल, अराफात हुसैन, अशफुल, सी. वनलालमुआनी, डेविड एल. खियांगते, ख. प्रेमचंद सिंह, कोलिसे संगतम, मिकलेक माखचा, नेइखोखिम सुआंतक, पूजा पाठक, रिकी कलिता, शेख साहिलुद्दीन शाह, शुभम देबनाथ और ताना जिरी शामिल हैं.
महाराष्ट्र में 15 और उत्तर प्रदेश में 16 सदस्य संभालेंगे जिम्मेदारी
महाराष्ट्र में पार्टी ने 15 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति बनाई है. इसमें अमोल असुलकर, भरत बनैत, धारा मोरे, क्रांति, माहिया गौरखेड़े, मयूर मालखेड़े, पायल सतदेवे, प्रज्वल कासबे, प्रणय अहिरे, प्रतीक पितांबरे, राका हेते, साहिल पारसेकर, सम्राट सोनवणे, सुशील शेलके और त्रिशा पुडके को शामिल किया गया है.
उत्तर प्रदेश में 16 सदस्यीय समिति गठित की गई है. इसमें आकाश भड़ाना, अनुज भड़ाना, दानिश रज़ीक, धीरज पासवान, गजेंद्र सिंह, गजेंद्र गुर्जर, मधु किरण, प्रेमपाल सिंह, राहुल चौरसिया, साजिया खान, श्रीकांत, शुभम वर्मा, सुभोभित जयंत, तरुणी कुमार, उदयकांत और विकास चौरसिया को जिम्मेदारी दी गई है.
बिहार और उत्तराखंड में भी नई नियुक्तियां
बिहार राज्य समन्वय समिति में 13 सदस्यों को शामिल किया गया है. इनमें आफताब आलम अबरू, आकाश कुमार, आलोक कुमार, हर्ष आनंद, कुंदन कुमार पासवान, लवकुश यादव, एमडी मुजाहिद इकबाल, एमडी शोएब अख्तर, मोहन पासवान, प्रिंस कुमार, सालिक नजर, समीर अंसारी और श्याम यादव के नाम शामिल हैं. वहीं, उत्तराखंड में छह सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसमें अंजलि कांडपाल, जाह्नवी मेहरा, सक्षम जायसवाल, संयम देवली, शिवांशी बिस्वास और युवराज सिंह को शामिल किया गया है.
पार्टी ने कहा है कि नवनियुक्त पदाधिकारी और समिति सदस्य संगठन की पहुंच बढ़ाने, विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को सामने लाने में जरूरी भूमिका निभाएंगे. इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी देश के अलग-अलग हिस्सों में एक व्यवस्थित जमीनी संगठन तैयार करना चाहती है.
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