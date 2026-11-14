ETV Bharat / bharat

CJP ने संगठन का किया विस्तार, कई राज्यों में नई नियुक्तियां, जोनल प्रभारी और समन्वय समितियों का गठन

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी ( ANI )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभर में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा विस्तार किया है. पार्टी ने पश्चिम और उत्तर जोन के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति करने के साथ-साथ कई राज्यों और क्षेत्रों में समन्वय समितियों का गठन किया है. इस पहल का उद्देश्य राज्यों में संगठन की पहुंच बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व तैयार करना और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना है. नई नियुक्तियों के तहत अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी का मानना है कि इन समितियों के गठन से राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी.

पश्चिम और उत्तर जोन के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति