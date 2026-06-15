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CJP का शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन हुआ तेज, बेंगलुरु में भी विरोध-प्रदर्शन

एक्टर प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं ?

CJP Protest in Bengaluru
कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 9:52 AM IST

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बेंगलुरु: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन रविवार को बेंगलुरु पहुंच गया. प्रदर्शनकारी बारिश के बावजूद फ्रीडम पार्क में इकट्ठा हुए और कथित नीट पेपर लीक और सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में छात्र, नागरिक और जाने-माने लोग शामिल हुए जिन्होंने संस्थागत जवाबदेही की कमी और शिक्षा में असमानता को लेकर सरकार की आलोचना की. सीजेपी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि उनका आंदोलन सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ियों को ही नहीं, बल्कि देश पर राज कर रही बड़ी फासीवादी और मनुवादी ताकतों को भी टारगेट करता है.

इस प्रदर्शन में भारतीय छात्रों के भविष्य को लेकर गहरी निराशा को दिखाया गया. इसमें शामिल होने वालों में राहुल दयालु भी थे, जो अपनी दस साल की बेटी के भविष्य की उम्मीदों को बचाने के लिए मैसूर से उसके साथ आए थे. उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी सीबीएसई परीक्षा में 98 परसेंट नंबर लाने के बावजूद नीट पेपर लीक की वजह से हुई दिक्कतों की वजह से एमबीबीएस की सीट पाने में नाकाम रही.

एक्टर प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री से सवाल किया

इस प्रोटेस्ट में एक्टिविस्ट और जानी-मानी हस्तियों ने भाषण दिए. उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी पर सवाल उठाए. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एक्टर प्रकाश राज ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया. राज ने कहा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और देखा है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, टीचर कैसे काम करते हैं, और पेपर कैसे लीक होते हैं. तो फिर आप चुप क्यों हैं, पढ़े-लिखे प्रधानमंत्री?'

प्रकाश राज ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तारीफ की, जिन्होंने पहले हैदराबाद के धरना चौक पर इसी तरह के सीजेपी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. प्रकाश राज ने आगे कहा, 'मेरा एक सपना और एक इच्छा थी. काश सोनम वांगचुक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते.'

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने खराब एजुकेशन सिस्टम को चुनौती दी

भीड़ के नारों पर जिसमें कहा गया था कि उन्हें यह रोल निभाना चाहिए, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने साफ किया कि मिनिस्टर को उनके जैसा होना चाहिए, लेकिन उनके जैसा नहीं. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ खराब एजुकेशन सिस्टम को चुनौती देने के लिए इस काम में शामिल हुए हैं.

पब्लिक लिबर्टी की हालत पर गहरी चिंता जताते हुए, वांगचुक ने कहा, 'अगर लोगों को डर में जीना है, तो वे चीन में ही पैदा हो जाते. कम से कम ट्रेनें तो तेज होतीं.' बाद में उन्होंने सरकार से जिम्मेदारी लेने को कहा. वांगचुक ने आगे कहा, 'प्लीज यह ऐलान करें कि भारत अब डेमोक्रेसी नहीं रहा. यह एक तानाशाही देश बन गया है.'

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने इस आंदोलन की शुरुआत फाउंडर अभिजीत दिपके के एक ट्वीट से बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस समेत सभी को चुनौती दे रही है, जिन्होंने पहले उन्हें कॉकरोच कहा था.

अभिजीत दिपके ने लोगों से पेपर लीक के खिलाफ बोलने की अपील की

भीड़ को संबोधित करते हुए अभिजीत दिपके ने असहमति जताने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए लेबल की बुराई की. दिपके ने कहा, 'जब हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, जब हम इस टूटे हुए सिस्टम को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है? हमें कॉकरोच कहा जाता है.'

उन्होंने दुख जताया कि जो स्टूडेंट्स जान बचा सकते थे, उन्हें पेपर लीक की वजह से अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा. दिपके ने हिंदू-मुस्लिम कहानी के जरिए लोगों को बांटने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम की भी बुराई की और लोगों से यह याद रखने की अपील की कि वे शुरू से आखिर तक भारतीय हैं. उन्होंने भीड़ से बिना किसी गिरफ्तारी के डर के बोलने की अपील की. दिपके ने कहा, 'अब हमें यह पक्का करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए अगर हमें जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन हम आजादी के लिए जाएंगे. मैं सबसे पहले जेल जाऊंगा.'

ये भी पढ़ें- 'कॉकरोच जनता पार्टी' का पंजाब में हल्लाबोल: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अमृतसर में होगा प्रदर्शन

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