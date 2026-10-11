CJP Protest 2.0: ''PM मोदी और ज्ञानेश कुमार की जोड़ी को सत्ता से हटाएगी जनता'', AAP का बीजेपी पर जोरदार हमला
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हर हाल में अपने अंजाम तक पहुंचेगा: गोपाल राय
Published : October 11, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला. आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी कर विपक्षी दलों को हराने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी.
वहीं, गोपाल राय ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हर हाल में अपने अंजाम तक पहुंचेगा. AAP नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. साथ ही CJP के नेताओं की हिरासत, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, महिलाओं को निशाना बनाए जाने और पत्रकारों की हिरासत के मुद्दे भी उठाए गए.
दिल्ली के तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सड़कों पर घसीटकर गिरफ्तार किया गया। CJP के नेताओं को फ्लाइट के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया और ध्रुव राठी को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए उनके माता-पिता के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस जूते पहनकर गुरुद्वारे में घुसी, वहां लोगों पर लाठियां बरसाईं और एक सिख नौजवान के कपड़े उतार दिए गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मोदी सरकार ने लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का काम किया। - @SanjayAzadSln, राज्यसभा सांसद, AAP— AAP (@AamAadmiParty) October 11, 2026
संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा
संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए. उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावों में विपक्षी दलों को हराने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई. आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है. उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की.
संजय सिंह ने CJP के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास की हिरासत का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है. लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है. संजय सिंह ने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों को आंदोलन करने की पूरी आजादी मिलती तो बड़ी संख्या में लोग विरोध में शामिल होते.
Delhi: AAP MLA Gopal Rai says, "The BJP government added a new dark chapter to India's democratic history yesterday. It is not as if there have been no protests in the country since independence. Much larger movements have taken place. However, the extent to which the government was scared of the student and youth protest in Delhi demanding the Education Minister's resignation was evident from the BJP spokespersons' press conference yesterday evening..."— IANS (@ians_india) October 11, 2026
जनता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी
संजय सिंह ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को सत्ता से बाहर करने की ताकत रखती है. उन्होंने देश में आपातकाल के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी सत्ता में बैठे लोगों को लगता था कि वे लंबे समय तक शासन करेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भी लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो सकते हैं. संजय सिंह ने कहा कि जनता चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल पर सरकार के खिलाफ खड़ी होगी और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी.
‘आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचेगा’,- गोपाल राय
AAP नेता गोपाल राय ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखा जाएगा. आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारियों को संयम बनाए रखना होगा. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध ही इस लड़ाई में जीत दिला सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि आंदोलन को दबाने की कोशिशों से लोगों की मांगें खत्म नहीं होंगी. गोपाल राय ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि यह संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचने के बाद ही रुकेगा.
महिलाओं को निशाना बनाना बंद करे बीजेपी
AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने और उनके कपड़ों को लेकर की जा रही कथित टिप्पणियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी और उससे जुड़े दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से महिलाओं के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है. भारद्वाज ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और लोकतांत्रिक आंदोलनों में शामिल होने की पूरी आजादी होनी चाहिए. उन्होंने देश की महिलाओं से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को डराने या उनके विरोध को कमजोर करने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए.
गुरुद्वारे में पुलिस कार्रवाई और पत्रकारों की हिरासत पर उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया. उन्होंने गुरुद्वारे में शरण लेने पहुंचे लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को हिरासत में लिए जाने के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि पत्रकारों को घटनाओं की रिपोर्टिंग करने और लोगों तक जानकारी पहुंचाने से नहीं रोका जाना चाहिए. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए.
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