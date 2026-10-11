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CJP Protest 2.0: ''PM मोदी और ज्ञानेश कुमार की जोड़ी को सत्ता से हटाएगी जनता'', AAP का बीजेपी पर जोरदार हमला

राज्यसभा सांसद संजय सिंह, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला. आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी कर विपक्षी दलों को हराने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी.

वहीं, गोपाल राय ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हर हाल में अपने अंजाम तक पहुंचेगा. AAP नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. साथ ही CJP के नेताओं की हिरासत, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, महिलाओं को निशाना बनाए जाने और पत्रकारों की हिरासत के मुद्दे भी उठाए गए.