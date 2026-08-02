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CJP कोर कमेटी की बैठक 5 अगस्त को, भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ( ETV Bharat )

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कोर कमेटी की बैठक पांच अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में होगी. जिसमें सीजेपी के प्रमुख सदस्य पार्टी की भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे. सीजेपी के सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह बैठक CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीटिंग में पार्टी के आने वाले आंदोलन की दिशा, नए मुद्दों और आगे की कार्रवाई पर चर्चा और फैसला किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में एक महीने तक चले आंदोलन के बाद सीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से कहा गया था कि वे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं. उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रमुख सदस्यों से यह भी कहा गया था कि वे स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों से बातचीत करें और उनके विचार तथा सुझाव लेकर बैठक में पहुंचें. सूत्रों के अनुसार, 5 अगस्त की बैठक के बाद सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें भविष्य की कार्ययोजना और आगे की रणनीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बच्चों के साथ 'मित्रता दिवस' मनाया. (ETV Bharat)