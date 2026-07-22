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जंतर-मंतर पर अड़ी CJP, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास बोले- 'सरकार जंतर-मंतर आए या तटस्थ स्थल पर करे बात'

'हम बातचीत को तैयार, लेकिन सरकार को आना होगा जनता के बीच'- CJP प्रवक्ता सौरभ दास. ( ETV Bharat )