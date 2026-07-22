जंतर-मंतर पर अड़ी CJP, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास बोले- 'सरकार जंतर-मंतर आए या तटस्थ स्थल पर करे बात'
'हम बातचीत को तैयार, लेकिन सरकार को आना होगा जनता के बीच'- CJP प्रवक्ता सौरभ दास.
Published : July 22, 2026 at 2:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और तीखे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को जनता के बीच आकर बात करनी होगी.
'सरकार के पास स्पष्ट नीयत होनी चाहिए'
सौरभ दास ने बयान जारी करते हुए कहा, "आज सुबह पुलिस ने एक बार फिर हमसे संपर्क किया और यह जानकारी दी कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हमसे बात करना चाहते हैं. उन्होंने हमें उनके आवास पर आमंत्रित किया था, जिसे हमने सिरे से खारिज कर दिया. हम किसी के घर या दफ्तर नहीं जाने वाले हैं." उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में जंतर-मंतर पर 'जनता दरबार' चल रहा है. यदि मंत्रियों को कोई चर्चा करनी है, तो उन्हें खुद जनता के बीच आना चाहिए. यह चर्चा का दौर जंतर-मंतर पर ही होना चाहिए.
#WATCH | Delhi: Saurav Das, Chief Spokesperson, Cockroach Janta Party, says, "This morning, the police reached out to us and said that JP Nadda wanted to talk to us... We are not going to anyone's office... We could meet at a neutral place near Jantar Mantar." pic.twitter.com/xttK9Yt7K8— ANI (@ANI) July 22, 2026
सुरक्षा चिंताओं पर दिया विकल्प
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने यह भी स्पष्ट किया कि वे लोग किसी भी तरह की जिद पर अड़े अड़ियल रवैये वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हम समझदार लोग हैं. यदि सरकार को प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है, तो हम जंतर-मंतर के पास ही किसी तटस्थ स्थान (न्यूट्रल वेन्यू) पर मिलने के लिए तैयार हैं. हम अभी भी उनकी ओर से जवाब का इंतजार कर रहे हैं."
''हमारा समय बहुमूल्य है''- सौरभ दास
सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सौरभ दास ने जोर देकर कहा कि प्रशासन और सरकार के पास मांगों को स्वीकार करने की सच्ची नीयत होनी चाहिए. बिना किसी ठोस इरादे के केवल औपचारिकता के लिए बुलाई जाने वाली बैठकों का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारा समय बहुमूल्य है. हजारों लोग अभी भी इस विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और हमें उसे भी प्रबंधित करना है. सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उसकी हमारे साथ जुड़ने की कोई वास्तविक मंशा है भी या नहीं."
बता दें कि दो दिन पहले सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रवक्ता जिसमें सौरभ दास भी थे, वे जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर गए थे. करीब दो घंटे के इंतजार के बाद नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी और तब इन्होंने अपनी मांग रखी थीं.
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