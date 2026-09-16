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अभिजीत दिपके का 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान कल से, गढ़चिरौली से CJP शुरू करेगी

नागपुर (महाराष्ट्र) : कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार से आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा, सुरक्षित माहौल और बेसिक सुविधाएं पक्का करने के लिए 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करने की घोषणा की है.

दिपके ने कहा कि यह अभियान गढ़चिरौली जिले से शुरू होगा, जिसके बाद महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में 'आश्रमशालाओं' और एकलव्य स्कूलों का दौरा किया जाएगा ताकि जमीनी हालात का पता लगाया जा सके. दिपके ने आरोप लगाया कि आजादी के आठ दशक बाद भी आदिवासी इलाकों में स्टूडेंट्स की पढ़ाई को पूरी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्रों में बहुत प्रतिभा और क्षमता है, लेकिन उन्हें सही सुविधाओं और मौकों की जरूरत होती है. इसलिए, उन्होंने सरकार से आदिवासी इलाकों में मौजूद स्कूलों में आधारभूत संरचना पढ़ाई की क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की अपील की. दिपके ने दावा किया कि महाराष्ट्र में अब तक 590 आदिवासी छात्रों की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के बाद, प्रभावित परिवारों को जगह के हिसाब से बकरियों से लेकर चार लाख रुपये तक का मुआवजा मिला.

उन्होंने इन मौतों के कारणों, स्कूलों में सुविधाओं की कमी और स्टूडेंट की सुरक्षा की चिंताओं को ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने सवाल उठाया, "यह देखते हुए कि इस देश में आदिवासी समुदाय का पहला हक है, क्या उन्हें असल में बेसिक सुविधाएं और सही शिक्षा मिल रही है?"

एकलव्य स्कूलों के बारे में बात करते हुए, दिपके ने दावा किया कि राज्य में ऐसे लगभग 700 स्कूलों में से सिर्फ 300 ही स्थायी तौर पर चल रहे हैं, जबकि लगभग 40 किराए की जगहों पर चल रहे हैं.

उन्होंने स्टाफ की गंभीर कमी पर भी जोर दिया, और बताया कि लगभग 28,000 पदों की कमी है, जिससे टीचरों और दूसरे लोगों की उपलब्धता पर असर पड़ता है. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी छात्रों के लिए मंजूर किए गए शिक्षा फंड का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में आदिवासी स्टूडेंट्स का हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत है, लेकिन आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में आदिवासी स्टूडेंट्स का एडमिशन बहुत कम है, या कुछ मामलों में तो है ही नहीं. उन्होंने 'आश्रमशालाओं' में खाने के इंतजाम को लेकर भी चिंता जताई.

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में खाना देर रात तैयार किया जाता है और अगले दिन स्टूडेंट्स को परोसा जाता है. उन्होंने आगे कहा कि कुछ जगहों पर खाने की खराब क्वालिटी की वजह से स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई है. उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने मांग की कि सरकार देश भर में आदिवासी कल्याण विभाग के तहत आने वाले स्कूलों का साइट पर निरीक्षण करे और जरूरी सुधार के उपाय लागू करे. सरकारी स्कूलों की हालत पर टिप्पणी करते हुए अभिजीत दिपके ने निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाने पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और पूछा, "अगर स्कूलों का निजीकरण करना है, तो सरकार की क्या ज़रूरत है?" उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा, "हमारा किसी को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं है; अगर आदिवासी स्कूलों में अच्छा काम होता है, तो हम जरूर सरकार की कोशिशों की तारीफ करेंगे."