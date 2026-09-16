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अभिजीत दिपके का 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान कल से, गढ़चिरौली से CJP शुरू करेगी

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आदिवासी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कल से गढ़चिरौली में अभियान शुरू करने की घोषणा की है.

Abhijit Dipke, founder of the Cockroach Janata Party.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 5:35 PM IST

6 Min Read
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नागपुर (महाराष्ट्र) : कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार से आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा, सुरक्षित माहौल और बेसिक सुविधाएं पक्का करने के लिए 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू करने की घोषणा की है.

दिपके ने कहा कि यह अभियान गढ़चिरौली जिले से शुरू होगा, जिसके बाद महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में 'आश्रमशालाओं' और एकलव्य स्कूलों का दौरा किया जाएगा ताकि जमीनी हालात का पता लगाया जा सके. दिपके ने आरोप लगाया कि आजादी के आठ दशक बाद भी आदिवासी इलाकों में स्टूडेंट्स की पढ़ाई को पूरी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्रों में बहुत प्रतिभा और क्षमता है, लेकिन उन्हें सही सुविधाओं और मौकों की जरूरत होती है. इसलिए, उन्होंने सरकार से आदिवासी इलाकों में मौजूद स्कूलों में आधारभूत संरचना पढ़ाई की क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की अपील की. दिपके ने दावा किया कि महाराष्ट्र में अब तक 590 आदिवासी छात्रों की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के बाद, प्रभावित परिवारों को जगह के हिसाब से बकरियों से लेकर चार लाख रुपये तक का मुआवजा मिला.

उन्होंने इन मौतों के कारणों, स्कूलों में सुविधाओं की कमी और स्टूडेंट की सुरक्षा की चिंताओं को ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने सवाल उठाया, "यह देखते हुए कि इस देश में आदिवासी समुदाय का पहला हक है, क्या उन्हें असल में बेसिक सुविधाएं और सही शिक्षा मिल रही है?"

एकलव्य स्कूलों के बारे में बात करते हुए, दिपके ने दावा किया कि राज्य में ऐसे लगभग 700 स्कूलों में से सिर्फ 300 ही स्थायी तौर पर चल रहे हैं, जबकि लगभग 40 किराए की जगहों पर चल रहे हैं.

उन्होंने स्टाफ की गंभीर कमी पर भी जोर दिया, और बताया कि लगभग 28,000 पदों की कमी है, जिससे टीचरों और दूसरे लोगों की उपलब्धता पर असर पड़ता है. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी छात्रों के लिए मंजूर किए गए शिक्षा फंड का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में आदिवासी स्टूडेंट्स का हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत है, लेकिन आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में आदिवासी स्टूडेंट्स का एडमिशन बहुत कम है, या कुछ मामलों में तो है ही नहीं. उन्होंने 'आश्रमशालाओं' में खाने के इंतजाम को लेकर भी चिंता जताई.

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में खाना देर रात तैयार किया जाता है और अगले दिन स्टूडेंट्स को परोसा जाता है. उन्होंने आगे कहा कि कुछ जगहों पर खाने की खराब क्वालिटी की वजह से स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई है. उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने मांग की कि सरकार देश भर में आदिवासी कल्याण विभाग के तहत आने वाले स्कूलों का साइट पर निरीक्षण करे और जरूरी सुधार के उपाय लागू करे. सरकारी स्कूलों की हालत पर टिप्पणी करते हुए अभिजीत दिपके ने निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाने पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और पूछा, "अगर स्कूलों का निजीकरण करना है, तो सरकार की क्या ज़रूरत है?" उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा, "हमारा किसी को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं है; अगर आदिवासी स्कूलों में अच्छा काम होता है, तो हम जरूर सरकार की कोशिशों की तारीफ करेंगे."

उन्होंने गढ़चिरौली समेत आदिवासी इलाकों में नक्सल आंदोलन को रोकने के लिए सरकार की कोशिशों का स्वागत किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलवाद के मुद्दे के साथ-साथ सरकार को आदिवासी स्कूलों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चिंताओं को भी उतनी ही गंभीरता से देखना चाहिए.

उन्होंने गढ़चिरौली में अभियान शुरू करने के बाद, हालात का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों के स्कूलों में जाने के प्लान का ऐलान किया. दिपके ने अगले फेज में अभियान को झारखंड तक बढ़ाने का भी इरादा बताया.

दिपके ने दावा किया कि आदिवासी 'आश्रमशालाओं' में समस्याओं को सामने लाने के लिए चल रहे आंदोलन से कुछ इलाकों में बदलाव आना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि कुछ 'आश्रमशालाओं' में स्टूडेंट्स के लिए बेड की सुविधा शुरू की गई है.

उन्होंने सवाल किया कि ये बदलाव पहले क्यों नहीं किए गए, और कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन सीजेपी के स्कूलों के दौरे के बाद ही ये बदलाव कर रहा है. अलग-अलग समुदायों के आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलनों के बारे में बात करते हुए, अभिजीत दिपके ने कहा कि असल मुद्दे शिक्षा और रोजगार हैं.

उन्होंने कहा कि जब युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के मौके नहीं मिलते, तो नाराजगी होना आम बात है. उन्होंने मतदाता सूची और चुनाव सिस्टम पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार मतदाताओं को चुन रही है.

इस बीच, जब उनसे निकट भविष्य में चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बस इतना कहा, "भविष्य में देखेंगे." उन्होंने केरल की घटना पर भी टिप्पणी की और पूछा कि क्या हर मुद्दे पर बोलने की उम्मीद सिर्फ उनसे ही की जाती है. उन्होंने जोर दिया कि समाज को भी स्कूलों और स्टूडेंट्स से जुड़े मामलों पर सवाल उठाने चाहिए.

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज के बारे में चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिपके ने इस ट्रेंड की आलोचना करते हुए कहा कि आखिरकार, हर चीज पर फीस लगाई जाएगी.

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "कल को सांस लेने पर भी चार्ज लग सकता है." अभिजीत दिपके ने साफ किया कि आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान के जरिए, सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि वह आदिवासी स्टूडेंट्स को बेसिक सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और अच्छी शिक्षा दे.

ये भी पढ़ें- दिपके ने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत की, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप

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