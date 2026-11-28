CJP ने सभी दलों से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील की, सौरभ भारद्वाज ने समझाया- कैसे करेगा नुकसान
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देश के सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील की है.
Published : November 28, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 2:58 PM IST
नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देश के सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील की है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि जो भी राजनीतिक दल या नेता इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करेगा, वह जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात करेगा. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने भी इस बिल का विरोध करते हुए इसके क्या नुकसान होंगे, यह बताया है.
परिसीमन के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की आशंका
CJP ने कहा कि परिसीमन विधेयक के समर्थक इसके वास्तविक प्रभावों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी के मुताबिक, इस प्रक्रिया का सबसे गंभीर पहलू निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का राजनीतिक फायदे के लिए पुनर्निर्धारण है. पार्टी का दावा है कि मतदान केंद्रों के नतीजों, मतदाता सूची और पिछले चुनावों के आंकड़ों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह तय की जा सकती हैं, जिससे किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचे.
दशकों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है असर
CJP के मुताबिक, परिसीमन का प्रभाव केवल अगले लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं आने वाले कई दशकों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकती हैं. यदि इन सीमाओं का निर्धारण किसी सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो जनता की बदलती राजनीतिक पसंद का असर संसद की संरचना पर भी पड़ सकता है. पार्टी ने कहा कि भारत में परिसीमन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ मिलने की गुंजाइश न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा स्वतंत्र निगरानी में संपन्न हो.
विपक्षी दलों को भी CJP की चेतावनी
CJP नेता सौरव दास ने विपक्षी दलों को आगाह करते हुए कहा कि अगर विपक्ष का कोई भी दल ऐसा कदम उठाता है, जिससे भाजपा को लोकतंत्र के खिलाफ अपने कथित मंसूबों को आगे बढ़ाने में मदद मिले, तो यह जनता के साथ गंभीर विश्वासघात होगा. उन्होंने कहा कि सिद्धांतहीन राजनीति का खामियाजा देश के युवाओं को आने वाली पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है.
Delimitation: How BJP Can Gain More Seats Without Gaining New Votes Imagine a constituency with 1,000 voters. BJP: 400 votes Opposition: 600 votes Result: Opposition wins the seat After delimitation (2 constituencies of 500 voters each): Seat 1: BJP 260, Opposition 240. Seat 2: BJP 140, Opposition 360. Result: BJP wins 1 seat. Opposition wins 1 seat. The Opposition holds on to its existing ground (perhaps this is why some are supporting delimitation), but they need to understand that the BJP gains a new seat in an area where it previously had none. That’s the electoral advantage delimitation will give the BJP going forward. The voters remain the same, their voting patterns remain the same but the redrawn boundaries change the electoral outcome.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 28, 2026
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महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का आरोप
CJP ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि संसद से महिला आरक्षण पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. पार्टी का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे को परिसीमन से जोड़कर वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
CJP की पॉलिसी लीड मेहर पसरीचा ने कहा कि लोकसभा में 550 सांसद हों या 850, इससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि देश के आम लोगों से जुड़े मुद्दे संसद में पर्याप्त रूप से क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं. उन्होंने शिक्षा और रोजगार का संकट, जहरीली हवा, करोड़ों लोगों के मताधिकार से वंचित होने की आशंका और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.
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इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर परिसीमन के संभावित चुनावी प्रभावों को समझाया है. उन्होंने एक काल्पनिक राज्य का उदाहरण देते हुए दावा किया कि विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव के जरिए कम जनसमर्थन होने के बावजूद कोई राजनीतिक दल ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि परिसीमन भाजपा के राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया तो इसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिल सकता है.
Understand Delimitation -— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 28, 2026
How Delimitation can ensure BJP Govts for next 25 years even if majority people don’t want BJP Govt. pic.twitter.com/KWxERXUPuk
60 फीसदी इलाके विपक्ष के, 40 फीसदी भाजपा के
सौरभ भारद्वाज ने अपने वीडियो में एक काल्पनिक राज्य का नक्शा और अलग-अलग रंगों के बिंदुओं के जरिए चुनावी गणित समझाया. उन्होंने बताया कि उदाहरण के तौर पर राज्य में भाजपा के 20 मजबूत इलाके हैं, जबकि विपक्ष के 30 इलाके उसके प्रभाव वाले हैं. यानी कुल इलाकों में भाजपा का प्रभाव करीब 40 फीसदी और विपक्ष का 60 फीसदी है. उन्होंने कहा कि यदि इसी अनुपात के आधार पर निष्पक्ष तरीके से चुनावी क्षेत्रों का गठन किया जाए तो विपक्ष को करीब 60 फीसदी और भाजपा को 40 फीसदी सीटें मिलनी चाहिए. ऐसी स्थिति में विपक्ष की सरकार बनने की संभावना होगी.
विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं से बदल सकता है नतीजा
आप नेता ने वीडियो में समझाया कि परिसीमन के दौरान विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं किस तरह तय की जाती हैं, इसका चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने उदाहरण दिया कि भाजपा के मजबूत इलाकों को अलग-अलग छोटे विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाए, जहां हर सीट पर भाजपा समर्थकों की संख्या विपक्ष से ज्यादा हो, तो भाजपा कई सीटें जीत सकती है. वहीं, विपक्ष के मजबूत इलाकों को दो बड़े विधानसभा क्षेत्रों में शामिल कर दिया जाए तो वहां विपक्ष का समर्थन अधिक होने के बावजूद उसे सीमित सीटें ही मिलेंगी.
पांच सीटें भाजपा और दो विपक्ष के खाते में
सौरभ भारद्वाज ने अपने उदाहरण में बताया कि इस तरह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय होने पर भाजपा पांच सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्ष को केवल दो सीटों से संतोष करना पड़ सकता है. यानी जिन इलाकों में विपक्ष का प्रभाव 60 फीसदी और भाजपा का 40 फीसदी है, वहां भी सीटों के बंटवारे के कारण भाजपा बहुमत हासिल कर सरकार बना सकती है. उन्होंने इसे परिसीमन का गणित बताते हुए कहा कि चुनाव में केवल किसी पार्टी के समर्थन वाले इलाकों की संख्या ही नहीं, बल्कि उन इलाकों को विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह बांटा गया है, यह भी जरूरी है.
भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन कराने का आरोप
आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यदि भाजपा को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार परिसीमन कराने की छूट मिलती है तो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन इस तरह किया जा सकता है कि पार्टी को कम जनसमर्थन के बावजूद अधिक सीटें मिलें. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में विपक्ष के प्रभाव वाले बड़े इलाकों को कुछ ही सीटों में समेटा जा सकता है और भाजपा के प्रभाव वाले इलाकों से ज्यादा सीटें हासिल की जा सकती हैं.
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