ETV Bharat / bharat

CJP ने सभी दलों से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील की, सौरभ भारद्वाज ने समझाया- कैसे करेगा नुकसान

CJP और आम आदमी पार्टी ने किया परिसीमन बिल का विरोध. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देश के सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील की है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि जो भी राजनीतिक दल या नेता इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करेगा, वह जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात करेगा. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने भी इस बिल का विरोध करते हुए इसके क्या नुकसान होंगे, यह बताया है.

परिसीमन के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की आशंका