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CJP पर PM मोदी के साथ महिला के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का आरोप, 24 घंटे में हटाने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को एक महिला के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें उसकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉर्फ की गई है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर कंटेंट सर्कुलेट करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया है.

सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा कि न यह केवल एक महिला का मसला है, बल्कि यह देश के प्रधानमंत्री की छवि से जुड़ा हुआ मसला है. इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी तरह संवेदनशील रहे. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील उमेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान महिला का फोटो मॉर्फ करके इंटरनेट के जरिये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं की.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सीजेपी नेताओं ने एआई के जरिये संबंधित महिला का आपत्तिजनक फोटो बनाकर अपलोड किया. इस फोटो को अपलोड करने के पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई. याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस के साइबर सेल से भी की, लेकिन साइबर सेल उनकी वह फोटो हटवा तक नहीं सका. ऐसा करना याचिकाकर्ता की गरिमा और निजता का उल्लंघन है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.