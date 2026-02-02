ETV Bharat / bharat

इंजीनियर युवराज मेहता मौत केस में आरोपी बिल्डर की जमानत याचिका खारिज

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी रखी है.

इंजीनियर युवराज मेहता मौत केस
इंजीनियर युवराज मेहता मौत केस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 9:49 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा मे इंजीनियर युवराज मेहता के मामले में गिरफ्तार एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार की रिमांड बढ़ाने के साथ जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई. आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर की अदालत ने एमजेट बिजटाउन के निदेशक आरोपी अभय कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों में जमानत के पर्याप्त आधार नहीं हैं.

इंजीनियर युवराज मेहता
इंजीनियर युवराज मेहता (FILE PHOTO, ETV BHARAT)

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि घटना स्थल उस कंपनी के अंतर्गत आता है. जिसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. आरोप है कि क्षेत्र में स्थित एक 70 फीट गहरा प्लॉट पानी से भरा हुआ था।. जिसे सुरक्षित नहीं किया गया था. इसी दौरान एक कार अनियंत्रित होकर उक्त प्लॉट में जा गिरी. कार में सवार युवराज की मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी अभय कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का घटना से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. वहीं अभियोजन अधिकारी ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए इसे सत्र परीक्षणीय, अजमानतीय और गंभीर अपराध बताया.

अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता रिंकू तोंगड़ और अभियोजन अधिकारी की दलीलों को सुनने के बाद मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया घटना में गंभीर लापरवाही सामने आती है. जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई. ऐसे में जमानत देना न्यायोचित नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए आरोपी को फिलहाल जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. इस कारण जमानत याचिका निरस्त कर दी. मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.

