इंजीनियर युवराज मेहता मौत केस में आरोपी बिल्डर की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा मे इंजीनियर युवराज मेहता के मामले में गिरफ्तार एमजेड विजटाउन बिल्डर के निदेशक अभय कुमार की रिमांड बढ़ाने के साथ जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई. आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर की अदालत ने एमजेट बिजटाउन के निदेशक आरोपी अभय कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों में जमानत के पर्याप्त आधार नहीं हैं.

इंजीनियर युवराज मेहता (FILE PHOTO, ETV BHARAT)

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि घटना स्थल उस कंपनी के अंतर्गत आता है. जिसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. आरोप है कि क्षेत्र में स्थित एक 70 फीट गहरा प्लॉट पानी से भरा हुआ था।. जिसे सुरक्षित नहीं किया गया था. इसी दौरान एक कार अनियंत्रित होकर उक्त प्लॉट में जा गिरी. कार में सवार युवराज की मौके पर ही मौत हो गई.