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'फिर कभी ऐसी हिम्मत मत करना', केस के सिलसिले में भाई को फोन करने पर CJI की शख्स को फटकार

मामला सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति के बौध धर्म अपनाने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला का लाभ से जुड़ा था.

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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (फाइल फोटो) (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : March 26, 2026 at 10:43 AM IST

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को एक व्यक्ति की आलोचना की, जिसने मेडिकल दाखिले से जुड़े एक मामले के संबंध में उनके भाई को फोन किया था. इस मामले की सुनवाई स्वयं मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं.

सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक पीठ दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने एक बौद्ध मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला मांगा था. उम्मीदवारों ने दावा किया था कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है.

सीजेआई ने पूछा कि याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने जाहिर तौर पर वह कॉल किया था. सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, 'आपके मुवक्किल के पिता के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है, या मुझे यह खुली अदालत में बताना चाहिए?'

सीजेआई ने आगे कहा, 'उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को फोन करके यह पूछने की कि सीजेआई ने यह आदेश कैसे पारित किया? क्या वह मुझे हुक्म चलाएँगे?' सीजेआई ने वकील से कहा, 'आप पहले इसकी पुष्टि करें और फिर एक वकील के तौर पर आपको सबसे पहले इस केस से हट जाना चाहिए.

अगर क्लाइंट गलत व्यवहार कर रहा है भले ही वह भारत से बाहर कहीं भी छिपा हो मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है. (आप) मुझे धमकी दे रहे हैं! ऐसी हिम्मत कभी मत करना. कभी-कभी आपको लगता है कि मैं केस ट्रांसफर कर दूँगा. मैं पिछले 23 सालों से ऐसे तत्वों से निपटता आ रहा हूँ.'

वकील ने बेंच के सामने कहा कि उसे याचिकाकर्ता के पिता के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने माफी मांगी. बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए फिर से लिस्ट किया. जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने की कड़ी आलोचना की. ऐसा लगता है कि उन्होंने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला पाने के लिए ऐसा किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह कदम 'धोखाधड़ी का एक और तरीका' है और यह भी जोड़ा कि ऐसे काम 'अल्पसंख्यक समुदाय के असली और सही उम्मीदवारों के अधिकारों को छीनने की कोशिश' करते हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है और उन्होंने संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किए, जिनमें दावा किया गया था कि वे बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

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