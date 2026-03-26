ETV Bharat / bharat

'फिर कभी ऐसी हिम्मत मत करना', केस के सिलसिले में भाई को फोन करने पर CJI की शख्स को फटकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (फाइल फोटो) ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को एक व्यक्ति की आलोचना की, जिसने मेडिकल दाखिले से जुड़े एक मामले के संबंध में उनके भाई को फोन किया था. इस मामले की सुनवाई स्वयं मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं. सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक पीठ दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने एक बौद्ध मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला मांगा था. उम्मीदवारों ने दावा किया था कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है. सीजेआई ने पूछा कि याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने जाहिर तौर पर वह कॉल किया था. सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, 'आपके मुवक्किल के पिता के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है, या मुझे यह खुली अदालत में बताना चाहिए?' सीजेआई ने आगे कहा, 'उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को फोन करके यह पूछने की कि सीजेआई ने यह आदेश कैसे पारित किया? क्या वह मुझे हुक्म चलाएँगे?' सीजेआई ने वकील से कहा, 'आप पहले इसकी पुष्टि करें और फिर एक वकील के तौर पर आपको सबसे पहले इस केस से हट जाना चाहिए.