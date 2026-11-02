डिजिटल क्रांति की ओर झारखंड न्यायपालिका, CJI सूर्यकांत आज करेंगे 35 करोड़ के एडवांस डेटा सेंटर और AI टूल्स का उद्घाटन
(CJI Suryakant in Jharkhand) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज झारखंड हाईकोर्ट में बने एडवांस डेटा सेंटर और AI टूल्स का उद्घाटन करेंगे. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 2, 2026 at 9:12 AM IST
रांची: झारखंड की न्यायिक व्यवस्था में तकनीक का नया चेप्टर जुड़ने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज शाम 7:30 बजे झारखंड हाई कोर्ट परिसर में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक डेटा सेंटर का विधिवत उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही अदालत की नई वेबसाइट, मोबाइल ऐप और छह महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे मुकदमों की पेंडेंसी कम करने और न्यायिक कार्यों को पारदर्शी बनाने में गति आएगी.
35 करोड़ का अत्याधुनिक डेटा सेंटर और सुरक्षा तंत्र
लगभग 35 करोड़ रुपये के बजट से निर्मित यह नया डेटा सेंटर हाई-परफॉर्मेंस जीपीयू सर्वर, आधुनिक नेटवर्क सुरक्षा, निर्बाध बिजली आपूर्ति, केंद्रीकृत स्टोरेज और बैकअप सिस्टम से लैस है. यह ढांचा केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक रिकॉर्ड्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सेवाओं को बिना रुकावट संचालित करने में मदद करेगा. इससे संवेदनशील न्यायिक रिकॉर्ड्स की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
न्यायिक अधिकारियों को मिलेगी ड्रैगन स्पीच किट
अदालती कार्यशैली को आधुनिक रूप देने के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारियों को 'ड्रैगन स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर' किट प्रदान की जाएगी. इसकी सहायता से जज और न्यायिक अधिकारी बोलकर अपने आदेश, फैसले और न्यायिक दस्तावेज तैयार कर सकेंगे. इससे टाइपिंग में लगने वाला समय बचेगा. सबसे खास बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, जिससे अदालती दस्तावेजों की गोपनीयता पूरी तरह बरकरार रहेगी.
कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग आसान बनाएगा सुप्रीम टुडे AI
अदालतों में मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए जजों को एआई आधारित कानूनी शोध की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके तहत 'सुप्रीम टुडे एआई सॉफ्टवेयर' के जरिए पुराने फैसलों, ऐतिहासिक कानूनी नजीरों और संदर्भ सामग्री की खोज चंद मिनटों में हो सकेगी, जिससे कानूनी ड्राफ्टिंग और शोध कार्य बेहद सहज हो जाएगा.
सर्टिफाइड कॉपी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर
अदालती व्यवस्था में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम जनता और वादियों को मिलेगा. अब सिविल कोर्ट से जुड़े आदेशों, फैसलों और अन्य कानूनी दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राज्य के अलग अलग सिविल कोर्ट के लिए 24 घंटे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो रही है, जिससे समय की बचत होगी और निर्धारित अवधि के भीतर कागजात हासिल किए जा सकेंगे.
नई वेबसाइट, मोबाइल ऐप पर पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट
हाई कोर्ट की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अधिक सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है. वादी अपने केस की अद्यतन स्थिति, दैनिक आदेश और कॉज लिस्ट आसानी से देख सकेंगे. वहीं, अधिवक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट की सुविधा होगी, जिसमें वे अपने नाम या पंजीकरण संख्या से केस खोज सकेंगे और जरूरी तारीखें अपने मोबाइल पर सेव कर सकेंगे.
इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत के साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. चंद्रशेखर, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक सहित कई वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे.
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