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डिजिटल क्रांति की ओर झारखंड न्यायपालिका, CJI सूर्यकांत आज करेंगे 35 करोड़ के एडवांस डेटा सेंटर और AI टूल्स का उद्घाटन

CJI सूर्यकांत ( फाइल फोटो -ANI )

रांची: झारखंड की न्यायिक व्यवस्था में तकनीक का नया चेप्टर जुड़ने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज शाम 7:30 बजे झारखंड हाई कोर्ट परिसर में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक डेटा सेंटर का विधिवत उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही अदालत की नई वेबसाइट, मोबाइल ऐप और छह महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे मुकदमों की पेंडेंसी कम करने और न्यायिक कार्यों को पारदर्शी बनाने में गति आएगी.

35 करोड़ का अत्याधुनिक डेटा सेंटर और सुरक्षा तंत्र