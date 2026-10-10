गंगोत्री धाम पहुंचे CJI सूर्यकांत, मां गंगा के दर्शन, पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया तर्पण
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अपनी पत्नी के साथ गंगोत्री धाम पहुंचे थे. यहां तीर्थ पुरोहितों ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना संपन्न कराई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 5:59 PM IST
उत्तरकाशी: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने गंगा घाट पर तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अपनी पत्नी के साथ गंगोत्री धाम पहुंचे थे. यहां तीर्थ पुरोहितों ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना संपन्न कराई. उन्होंने मां गंगा से सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की. गंगोत्री धाम पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश ने गंगा घाट पर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया. तीर्थ पुरोहितों के मार्गदर्शन में उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और पितरों के निमित्त तर्पण की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की. इस दौरान घाट पर श्रद्धा और आस्था का वातावरण रहा.
वहीं, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक सुरजीत कपूर भी गंगोत्री धाम पहुंचे थे. उन्होंने भी गंगा घाट पर तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया. इस दौरान आईटीबीपी के जवानों के साथ ही गंगा पुरोहित सभा के पदाधिकारी और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे.
दोनों विशिष्ट अतिथियों के गंगोत्री धाम पहुंचने के दौरान धार्मिक परंपराओं के अनुरूप पूजा-अर्चना और तर्पण के अनुष्ठान संपन्न कराए गए. गंगा घाट पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें धार्मिक विधि-विधान के अनुसार पूजन कराया.
मां गंगा के उद्गम क्षेत्र से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण गंगोत्री धाम का श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन-पूजन के साथ ही अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और अन्य धार्मिक कर्मकांड भी संपन्न कराते हैं. शनिवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और आईटीबीपी के महानिदेशक सुरजीत कपूर ने भी इसी धार्मिक परंपरा के अनुरूप गंगा घाट पर पूजा-अर्चना और तर्पण किया. इस मौके पर गंगा पुरोहित सभा के सचिव पंडित माधवानंद सेमवाल, अध्यक्ष संजीव सेमवाल, पवन सेमवाल, सुनील सेमवाल, राजेश सेमवाल, रविंद्र सेमवाल और आदित्य पुरोहित सहित अन्य तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे.
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