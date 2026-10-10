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गंगोत्री धाम पहुंचे CJI सूर्यकांत, मां गंगा के दर्शन, पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया तर्पण

गंगोत्री धाम पहुंचे CJI सूर्यकांत ( PHOTO- तीर्थ-पुरोहित )

उत्तरकाशी: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने गंगा घाट पर तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अपनी पत्नी के साथ गंगोत्री धाम पहुंचे थे. यहां तीर्थ पुरोहितों ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना संपन्न कराई. उन्होंने मां गंगा से सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की. गंगोत्री धाम पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश ने गंगा घाट पर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया. तीर्थ पुरोहितों के मार्गदर्शन में उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और पितरों के निमित्त तर्पण की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की. इस दौरान घाट पर श्रद्धा और आस्था का वातावरण रहा.