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CJI सूर्यकांत बोले- हर विवाद का अंत कोर्ट नहीं, संतरे की कहानी से समझाया मध्यस्थता का महत्व

CJI सूर्यकांत ने कहा कि वास्तविक जरूरतें समझकर मध्यस्थता और संवाद से सस्ता व सुलभ न्याय पाना ही कानून का असली उद्देश्य है.

सीजेआई सूर्यकांत
सीजेआई सूर्यकांत (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 4:30 PM IST

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जयपुर: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि शुरुआत में ही व्यक्ति की वास्तविक जरूरत जान ली जाए तो विवाद ही उत्पन्न नहीं होता. कई बार समाधान अधिकार तय करने में नहीं, बल्कि वास्तविक आवश्यकता समझने में होता है. कानून कभी यह नहीं कहता कि हर विवाद का अंत कोर्ट में ही हो. कानून का उद्देश्य यह तय करना है कि हर नागरिक को सस्ता, सम्मानजनक और सुलभ न्याय मिले. सीजेआई ने यह विचार जयपुर में चल रही पीस मिडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कांफ्रेंस के दूसरे दिन आयोजित सेशन में रखे.

संतरे की कहानी से समझाया: सीजेआई ने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि दो बहनें एक ही संतरे के लिए झगड़ा कर रहीं थी. इस दौरान पता चला कि एक बहन को सिर्फ छिलका चाहिए था और दूसरी को उसका रस. मुकदमा यह तय करता है कि संतरे का मालिक कौन है, जबकि मीडिएशन यह जानने का प्रयास करती है कि किसे क्या चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संस्कृति हमेशा टकराव से पहले संवाद और समझौते को महत्व देती है. महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए सीजेआई ने कहा कि उनका संतोषजनक क्षण वह होता था, जब वे कोर्ट के बार पक्षकारों के बीच समझौता कराते थे.

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गावों में मध्यस्थता सदियों से मौजूद: इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज विजय बिश्नोई ने कहा कि मध्यस्थता को भले ही हाल ही के सालों में औपचारिक रूप से मान्यता मिली हो, लेकिन यह भारत के गांवों और पंचायतों में सदियों से मौजूद है. हर मुकदमा केवल एक कानूनी विवाद नहीं होता, बल्कि उसके पीछे ऐसे लोग होते हैं जो न्याय, सम्मान और मानसिक शांति की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं.

बड़े विवाद सुलझाने का जरिया: कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जब पहली बार प्रदेश में मीडिएशन को शुरू किया गया था तो इसे व्यावहारिक नहीं बताया गया था, लेकिन समय बीतने के बाद अब यह कई बड़े विवाद सुलझाने का जरिया बन गया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान में एक ओर युद्ध हो रहा है तो दूसरी ओर टेबल पर बैठकर बातचीत भी हो रही है. कुछ देश इसमें मध्यस्थता भी कर रहे हैं, आखिर में हल मध्यस्थता से ही निकलता है.

वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि पहली मीडिएटर मां होती है, जो परिवार के दो बच्चों के बीच के झगड़े को सुलझाती है, जब वह फेल होती है, तो दूसरे मीडिएटर के तौर पर पिता सामने आते हैं. कांफ्रेंस को उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने भी संबोधित किया.

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