CJI सूर्यकांत ने पहले दिन बनाया नया नियम, असाधारण स्थितियों में ही स्वीकार होंगे मौखिक अनुरोध

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने CJI के तौर पर अपने पहले दिन एक नया प्रक्रियात्मक नियम (procedural norm) बनाया कि तत्काल सूचीबद्ध (Urgent listing) के लिए केस का जिक्र लिखकर करना होगा, और मौत की सजा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे "असाधारण स्थितियों" में ही मौखिक अनुरोध पर ध्यान दिया जाएगा.

जस्टिस कांत ने राष्ट्रपति भवन में हिंदी में शपथ लेने के तुरंत बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के तौर पर औपचारिक रूप से पदभार संभाला. कोर्ट की कार्यवाही दोपहर के आसपास शुरू हुई.

सीजेआई कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हेरिटेज कोर्ट रूम नंबर एक में CJI के तौर पर अपने पहले दिन करीब 17 केस सुने. पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर भी शामिल थे.

सीजेआई ने हिमाचल प्रदेश की एक प्राइवेट फर्म के खिलाफ फाइल की गई याचिका पर फैसला सुनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष विपिन नायर ने लोगों से भरे कोर्टरूम में नए चीफ जस्टिस का स्वागत किया.

कार्यवाही की शुरुआत में, सीजेआई ने यह साफ कर दिया कि "असाधारण" स्थितियों को छोड़कर, तत्काल लिस्टिंग के लिए अनुरोध का मौखिक रूप से जिक्र के बजाय लिखित में मेंशनिंग स्लिप के जरिये की जानी चाहिए. उन्होंने एक वकील से कहा, "अगर आपको कोई तत्काल मेंशनिंग करनी है, तो तात्कालिक होने का कारण बताते हुए अपनी मेंशनिंग स्लिप दें; रजिस्ट्रार जांच करेंगे और उन मामलों में, अगर हमें कोई अविलंब चीज मिलती है, तो उस पर विचार करेंगे."