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झारखंड आएंगे CJI सूर्यकांत, 2 नवंबर को रांची में करेंगे डाटा सेंटर का उद्घाटन, कई ई-प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च

झारखंड आएंगे CJI सूर्यकांत ( Etv Bharat )

रांची: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत दो दिवसीय दौरे पर 2 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे. मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद यह उनका पहला झारखंड दौरा होगा. इस दौरान वह देवघर और रांची में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उनके दौरे को लेकर झारखंड हाई कोर्ट और न्यायिक प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

मुख्य न्यायाधीश 2 नवंबर को देवघर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे. यहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के कार्यक्रम में शामिल होंगे.