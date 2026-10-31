झारखंड आएंगे CJI सूर्यकांत, 2 नवंबर को रांची में करेंगे डाटा सेंटर का उद्घाटन, कई ई-प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च
(CJI Suryakant) भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आने वाले हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 1:11 PM IST
रांची: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत दो दिवसीय दौरे पर 2 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे. मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद यह उनका पहला झारखंड दौरा होगा. इस दौरान वह देवघर और रांची में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उनके दौरे को लेकर झारखंड हाई कोर्ट और न्यायिक प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
मुख्य न्यायाधीश 2 नवंबर को देवघर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे. यहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के कार्यक्रम में शामिल होंगे.
देवघर से शाम को रांची पहुंचेंगे CJI
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत 2 नवंबर को दिल्ली से विमान के जरिए देवघर पहुंचेंगे. देवघर में धार्मिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वह शाम को विमान से रांची पहुंचेंगे. राजधानी में झारखंड हाई कोर्ट परिसर में उनके स्वागत और कार्यक्रमों को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
रांची में मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट के डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही न्यायिक व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए कई ई-प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करेंगे.
इन परियोजनाओं से न्यायिक कामकाज में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने और अदालतों की कार्यप्रणाली को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस एस. चंद्रशेखर के अलावा झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस सोनक समेत अन्य न्यायाधीश मौजूद रहेंगे.
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी किया पत्र
मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम के सफल और व्यवस्थित संचालन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट प्रबंधन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वनाथ शुक्ला ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया है. इस पत्र के माध्यम से 16 न्यायिक अधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इनमें सीबीआई और एसीबी की विशेष अदालतों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों से लेकर फैमिली कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट और सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी शामिल हैं. पत्र में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त योगेश कुमार, देबाशीष महापात्र, ओंकार नाथ चौधरी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सौमेंद्र नाथ सिकदर, पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त पवन कुमार सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों को नामित किया गया है.
2 नवंबर को शाम 6 बजे हाई कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट
रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से जारी पत्र में सभी नामित न्यायिक अधिकारियों को 2 नवंबर 2026 को शाम ठीक 6 बजे झारखंड हाई कोर्ट परिसर में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. उन्हें हाई कोर्ट के सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के समक्ष रिपोर्ट करने को कहा गया है. यह व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में होने वाले डाटा सेंटर के उद्घाटन और ई-प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के दौरान कार्यक्रम के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 2 नवंबर की रात रांची में ही विश्राम करेंगे. इसके बाद 3 नवंबर को भी राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दो दिवसीय झारखंड प्रवास पूरा करने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.
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