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न्याय तक पहुंच फरियादी के दरवाजे से शुरू होती है: लद्दाख पीठ के उद्घाटन पर बोले CJI सूर्यकांत

CJI सूर्यकांत ने लेह में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख पीठ के उद्घाटन के दौरान पत्थर की पट्टिका का अनावरण किया. ( LG Ladakh via ANI Photo )

श्रीनगर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को लेह में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख पीठ का उद्घाटन किया. उन्होंने दूर-दराज के हिमालयी इलाके के लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आसान बनाने की योजना की घोषणा भी की.

CJI ने कहा कि नई पीठ में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की उचित सुविधा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट लद्दाख से आने वाले मामलों को एक ही दिन में सूचीबद्ध करेगा. कोर्ट इन मामलों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करेगा, जिससे लेह और करगिल के वकील नई दिल्ली आए बिना अपनी दलीलें पेश कर सकेंगे.

इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य उन मुकदमा लड़ने वालों पर वित्तीय और लॉजिस्टिक बोझ कम करना है, जिन्हें अक्सर अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. सीजेआई सूर्यकांत ने लेह के मेलंगथोंग में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए उद्घाटन समारोह में अपने भाषण में कहा, "मैं चाहता हूं कि लेह और करगिल बार के सदस्य लद्दाख से ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों पर बहस कर सकें, जिससे मुकदमा करने वालों को दिल्ली आने-जाने का समय और खर्च बचेगा." सीजेआई ने कहा कि इस पहल से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भौगोलिक अलगाव लद्दाख के निवासियों को देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचने से न रोके. उन्होंने उन निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को याद किया जिन्हें ग्रेट हिमालय के पार स्थित हाई कोर्ट जाना पड़ता था. सर्दियों के दौरान, अदालत तक पहुंचने के लिए अक्सर हवाई यात्रा ही एकमात्र साधन होती थी, जिससे कानूनी दावों को आगे बढ़ाने की लागत और जटिलता दोनों बढ़ जाती थी. उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के मुकदमे करने वालों का जिक्र किया, जिनमें पेंशन लाभ चाहने वाली विधवाएं, अपने बच्चों से फिर से मिलने की कोशिश करने वाली माताएं और बीमा दावे करने वाले वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों के लिए, कोर्ट जाने का खर्च वकील की फीस से अधिक हो सकता है, जबकि अन्य लोग हाई कोर्ट जा ही नहीं पाते.