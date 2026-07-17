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रेप पीड़िता को इलाज न देने वाले डॉक्टरों को CJI की फटकार, बोले- 'गरीब थी, इसलिए तड़पता छोड़ दिया'

नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने शुक्रवार को गाजियाबाद के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने एक चाइल्ड रेप पीड़िता को इलाज देने से इनकार करने पर डॉक्टर के इस रवैए को "बेरहम" कहा. बच्ची को वापस लौटाने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों की "क्रूर" कहकर कड़ी निंदा की.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया था. अदालत बच्ची के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले की जांच और मेडिकल रेस्पॉन्स (इलाज की प्रक्रिया) में हुई गंभीर खामियों को उठाया गया था. परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन और राज्य सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अदालत में पेश हुईं.

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने डॉक्टर के वकील से कहा, "एक बच्ची को आपके सामने लाया जाता है, और आप इतने बेरहम हो गए कि आपने उसे मेडिकल केयर तक नहीं दिया." सीजेआई ने यह भी कहा कि पीड़ित बच्ची को जिस अस्पताल में ले जाया गया था, उसने सबसे क्रूर तरीके से काम किया. उन्होंने अस्पताल से पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए कहा.

डॉक्टर के वकील ने दलील दी, "हमारे पास आपातकालीन सेवाएं नहीं हैं और दो मिनट के भीतर ही बच्ची को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था."

इस पर सीजेआई ने कहा, "अगर आपके भीतर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, तो आप कहते, 'ठीक है, मेरे पास यह सुविधा नहीं है. मैं बच्ची के साथ चलता हूं. हम बच्ची को किसी दूसरे अस्पताल ले चलते हैं'. आपने सबसे क्रूर तरीके से काम किया. बच्ची को लगी चोटों को तो देखिए. आप लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह एक गरीब बच्ची है. वे आपकी फीस नहीं दे सकते."