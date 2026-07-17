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रेप पीड़िता को इलाज न देने वाले डॉक्टरों को CJI की फटकार, बोले- 'गरीब थी, इसलिए तड़पता छोड़ दिया'

गाजियाबाद में गंभीर घटना के बाद पीड़ित को इलाज न देने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : July 17, 2026 at 4:08 PM IST

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नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने शुक्रवार को गाजियाबाद के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने एक चाइल्ड रेप पीड़िता को इलाज देने से इनकार करने पर डॉक्टर के इस रवैए को "बेरहम" कहा. बच्ची को वापस लौटाने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों की "क्रूर" कहकर कड़ी निंदा की.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया था. अदालत बच्ची के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले की जांच और मेडिकल रेस्पॉन्स (इलाज की प्रक्रिया) में हुई गंभीर खामियों को उठाया गया था. परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन और राज्य सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अदालत में पेश हुईं.

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने डॉक्टर के वकील से कहा, "एक बच्ची को आपके सामने लाया जाता है, और आप इतने बेरहम हो गए कि आपने उसे मेडिकल केयर तक नहीं दिया." सीजेआई ने यह भी कहा कि पीड़ित बच्ची को जिस अस्पताल में ले जाया गया था, उसने सबसे क्रूर तरीके से काम किया. उन्होंने अस्पताल से पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए कहा.

डॉक्टर के वकील ने दलील दी, "हमारे पास आपातकालीन सेवाएं नहीं हैं और दो मिनट के भीतर ही बच्ची को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था."

इस पर सीजेआई ने कहा, "अगर आपके भीतर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, तो आप कहते, 'ठीक है, मेरे पास यह सुविधा नहीं है. मैं बच्ची के साथ चलता हूं. हम बच्ची को किसी दूसरे अस्पताल ले चलते हैं'. आपने सबसे क्रूर तरीके से काम किया. बच्ची को लगी चोटों को तो देखिए. आप लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह एक गरीब बच्ची है. वे आपकी फीस नहीं दे सकते."

डॉक्टर और अस्पताल के इस रवैये से साफ तौर पर नाराज दिख रहे सीजेआई ने कहा, "हम जुर्माना लगाएंगे. इसका बहुत कड़ा असर होगा." सीजेआई ने अस्पताल को पीड़िता के मुआवजे के बारे में सोचने और परिवार को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया. अस्पताल के वकील ने कहा कि वह यह बात अपने क्लाइंट (अस्पताल प्रशासन) तक पहुंचा देंगे.

बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है. सर्वोच्च अदालत ने अप्रैल में कहा था कि इस मामले में दो निजी अस्पतालों और स्थानीय पुलिस का रवैया "पूरी तरह से उदासीन और असंवेदनशील" था. अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया था.

यह घटना इसी साल मार्च की है. एक पड़ोसी चॉकलेट खरीदने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया. जब वे वापस नहीं लौटे, तो तलाश शुरू की गई. बाद में, बच्ची बेहोश और खून से लथपथ मिली. दो निजी अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था. आखिरकार उसे गाजियाबाद के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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